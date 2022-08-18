НАТО может уничтожить режим Путина, не вступая в прямую войну с Россией – Бадрак

Некоторые страны пока бояться говорить вслух об уничтожении режима Путина - Бадрак / Reuters, УНИАН

Если США признают РФ страной-спонсором терроризма, за Вашингтоном последуют и другие государства. И тогда глава Кремля Владимир Путин станет международным преступником. Ситуация может привести к реальному оформлению "антипутинской коалиции", после чего наступит политическая и экономическая изоляция Москвы. Такие события могут стать условием уничтожения российского правящего режима. Сценарий представляет интерес для НАТО, в некоторых странах уже подумывают о смене власти в России. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что НАТО заинтересовано не в прямом военном конфликте с РФ, а в сценарии, связанном с уничтожением режима в Москве другими способами.

По его словам, если США признают Россию страной-терроризмом, такое решение примут и другие государства формата Рамштайн. И тогда Путина фактически признают международным преступником. Такие лидеры, как президент Франции Макрон, или президент Турции Эрдоган уже задумаются перед тем, стоит ли им вести диалог с Путиным.

"Кремль неспроста заявил, что, если Соединенные Штаты признают Россию страной-спонсором терроризма, то он сразу разорвет дипломатические отношения с американцами. На днях Литва признала Россию страной-спонсором терроризма. И если это же сделают США, возникнет цепная реакция, и, как минимум, большинство государств формата Рамштайн поступят таким же образом. И тогда уже не только Макрон или какой-либо другой лидер не будет звонить Путину. Подумает, стоит ли общаться или встречаться с Путиным, и президент Турции Эрдоган. Это возможно в ситуации, когда главу Кремля признают международным преступником", - считает Бадрак.

Как полагает эксперт, далее может быть сформирована "антипутинская коалиция", после чего наступит политическая и экономическая изоляция России. Москва больше не сможет обходить санкции, как это ранее происходило.

"Признание Путина международным преступником напрямую связано с возможностью реального оформления антипутинской коалиции. Не юридического ее создания, а политического. Возможно, в рамках Рамштайна. А, может быть, и частью государств, которые принимают участие в заседаниях Рамштайна.

"Появление такой коалиции приведет, во-первых, к политической изоляции, во-вторых, к экономической изоляции с контролем санкционной политики. Ведь, несмотря на то, что санкции действовали и до 2022 года, Москва превосходно их обходила и, в частности, получала американскую электронику. К примеру, для ракет 300 мм, рассчитанных на реактивные системы залпового огня Торнадо-С, Россия покупала именно американские микрочипы. Ситуация свидетельствует о многом. Теперь все эти процессы под пристальным вниманием, изучаются с точки зрения полного контроля над перемещением таких технологий. И это важно", - объяснил Бадрак.

В такой ситуации Запад может обеспечить уничтожение режима Путина без вступление в прямую войну с Кремлем. И если сейчас в Альянсе пока напрямую не говорят о смене руководствам в России, то в ряде государств, вероятно, уже всерьез об этом думают, но пока не говорят о таком варианте вслух.

"НАТО при следующих обстоятельствах гораздо интереснее именно так противостоять России, а не вступать в войну с Путиным. Это условие уничтожения режима. Они пока не говорят прямо об уничтожении, ликвидации или смене политического режима, но, думаю, в ряде государств Альянса об этом уже всерьез подумывают, просто опасаются говорить вслух", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Напомним, бывший глава МИД Владимир Огрызко говорил, что Украине нужно стремиться вступить в НАТО. Как полагает дипломат, только так Киев получит гарантии безопасности и оружие для отражения вражеской агрессии.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что вступление НАТО в войну России с Украиной является маловероятным сценарием. Альянс всячески пытается избежать прямого военного столкновения с Москвой. Однако нельзя исключать подобной ситуации в случае, если Лукашенко под диктовку Путина развяжет военную агрессию против страны-участника блока коллективной безопасности Запада.

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