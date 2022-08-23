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Зима в Украине будет тяжелой: НАТО просит предоставить больше оружия

23 августа 2022, 17:56

Генсек НАТО говорит, что независимая Украина - это залог евроатлантической безопасности.

НАТО Украина Россия
НАТО / Reuters, УНИАН

Украину следует поддерживать в подготовке к отопительному сезону, ведь зима будет тяжелой.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита Крымской платформы, Россия ведет войну на истощение против нашего государства.

Он отметил, что НАТО помогает Украине готовиться к отопительному сезону.

"Зима впереди, зима будет тяжелой, и мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что независимая Украина - это залог евроатлантической безопасности.

Второй саммит Крымской платформы

В Киеве 23 августа проходит Второй саммит Международной Крымской платформы. Мероприятия вступительным словом открыл президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите принимают участие 60 государств и международных организаций. Около 40 стран представлены на уровне президентов и глав правительств.

Саммит по причине войны в Украине проходит в онлайн-режиме. Однако некоторые международные лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, приехали в Киев.

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война в Украине НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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