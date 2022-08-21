Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон

Этой зимой лучше не оставаться в многоэтажных домах, отмечает эксперт.
На этот отопительный сезон лучше запасаться дровами и буржуйками, ведь зима для Украины будет непростой.
Больше всего пострадают люди, которые живут в многоэтажках. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью Главреду.
"Нельзя на этот период оставаться жить в "фабриках дерьма", которыми являются небоскребы. Больше всего пострадают те люди, которые живут в таких домах", – отмечает эксперт.
По его словам, лучше на отопительный сезон перебираться в небольшие дома, и иметь дополнительный источник тепла, например, буржуйку.
"Нужно искать небольшие дома, на две-три семьи, максимум до трех этажей. В этих домах нужно ставить буржуйки или отопление на дровах", – отмечает Соскин.
Ранее сообщалось, что во Львове зимой могут появиться серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением. Людей уже предупредили о необходимости запасаться буржуйками, сухим спиртом и дровами. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.
Ранее Главред рассказывал, как сделать печь буржуйку своими руками из кирпича, бочки или баллона. Сообщалось, что отопительный сезон 2022-2023 будет очень тяжелым.
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