Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон

Эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон и как его пережить/ ua.depositphotos.com, Главред

На этот отопительный сезон лучше запасаться дровами и буржуйками, ведь зима для Украины будет непростой.

Больше всего пострадают люди, которые живут в многоэтажках. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью Главреду.

"Нельзя на этот период оставаться жить в "фабриках дерьма", которыми являются небоскребы. Больше всего пострадают те люди, которые живут в таких домах", – отмечает эксперт.

По его словам, лучше на отопительный сезон перебираться в небольшие дома, и иметь дополнительный источник тепла, например, буржуйку.

"Нужно искать небольшие дома, на две-три семьи, максимум до трех этажей. В этих домах нужно ставить буржуйки или отопление на дровах", – отмечает Соскин.

Ранее сообщалось, что во Львове зимой могут появиться серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением. Людей уже предупредили о необходимости запасаться буржуйками, сухим спиртом и дровами. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

Ранее Главред рассказывал, как сделать печь буржуйку своими руками из кирпича, бочки или баллона. Сообщалось, что отопительный сезон 2022-2023 будет очень тяжелым.

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