УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон

21 августа 2022, 02:15

Этой зимой лучше не оставаться в многоэтажных домах, отмечает эксперт.

Отопление, отопительный период, отопительный сезон, Олег Соскин
Эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон и как его пережить/ ua.depositphotos.com, Главред

На этот отопительный сезон лучше запасаться дровами и буржуйками, ведь зима для Украины будет непростой.

Больше всего пострадают люди, которые живут в многоэтажках. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью Главреду.

"Нельзя на этот период оставаться жить в "фабриках дерьма", которыми являются небоскребы. Больше всего пострадают те люди, которые живут в таких домах", – отмечает эксперт.

По его словам, лучше на отопительный сезон перебираться в небольшие дома, и иметь дополнительный источник тепла, например, буржуйку.

"Нужно искать небольшие дома, на две-три семьи, максимум до трех этажей. В этих домах нужно ставить буржуйки или отопление на дровах", – отмечает Соскин.

Ранее сообщалось, что во Львове зимой могут появиться серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением. Людей уже предупредили о необходимости запасаться буржуйками, сухим спиртом и дровами. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

Ранее Главред рассказывал, как сделать печь буржуйку своими руками из кирпича, бочки или баллона. Сообщалось, что отопительный сезон 2022-2023 будет очень тяжелым.

Читайте также:

война в Украине отопление отопительный сезон вторжение России Олег Соскин новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:15

Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезон

02:07

Усик победил Джошуа во второй раз!

01:39

Орел, слон или кузнечик: как узнать свое тотемное животное

01:05

Гороскоп Таро на неделю 22-28 августа: Близнецам – странные предчувствия, Стрельцам – деньги, Водолеям – счастьеВидео

00:58

Бой Усик - Джошуа: смотреть онлайн важнейший поединок

Реклама
00:21

"Чепуха и шоу": жена "Холостяка-7" отказалась переходить на украинский язык

20 августа, суббота
23:54

В Украине подорожали яйца: сколько сейчас стоит десяток

23:21

Спиртное в жару приводит к плохим исходам: в ОП иронично оценили отравление оккупантов под Запорожьем

23:10

Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сына

22:42

Польша в ответ на бряцанье РФ ракетами применит статью НАТО о защите

22:25

Балерина и судья"Танців з зірками" Кухар поделилась секретом избавления от стресса

22:10

"Переживает за Украину": Гагарина шокировала россиян усохшим видом

21:59

США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur - Politico

21:26

Инсайдеры в РФ спрашивают, когда закончится война, а силовики завидуют ВСУ - Грозев

21:23

Россия в невыгодном положении: эксперт рассказал, есть ли у РФ выход из войны в УкраинеВидео

21:18

Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за "патриотизм"

20:39

Повторная повестка: юрист объяснил, когда ее будут вручать при мобилизации

20:03

"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию ЧернобаевкиВидео

19:59

"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

19:41

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

Реклама
19:39

В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дымВидео

19:30

Будут выглядеть как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

19:27

"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзеВидео

19:20

Как Россия может ответить на взрывы в Крымумнение

19:19

Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потериВидео

19:04

Если Россия ударит по атомной станции: Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в УкраинуВидео

18:49

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотилисьВидео

18:49

У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк "проехалась" по русским

18:47

Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

18:31

США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

18:23

"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

18:04

Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

17:44

"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

17:34

"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейкВидео

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в УкраинеВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

Реклама
16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

14:59

"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

14:58

За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле ВознесенскаВидео

14:38

Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять