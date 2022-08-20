"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

В Крыму еще много военных объектов, которые ВСУ придется поразить перед деоккупацией / Коллаж фото Reuters

Чтобы начать деоккупацию Крыма, Украине сначала ВСУ нужно будет освободить Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение в интервью Главреду озвучил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас мы видим именно огневое воздействие на объекты российских оккупационных войск на временно оккупированном полуострове Крым с целью нивелирования их возможностей по обеспечению не столько передовых подразделений, сколько даже тех, которые размещены в тылу левобережной Херсонщины. А это означает и нивелирование возможностей обеспечения всех подразделений, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины на южном плацдарме", - говорит Коваленко.

По его словам, объектов, которые нужно уничтожать на оккупированном полуострове, очень много. И недавние взрывы - только начало.

"Этих объектов достаточно большое количество и находятся они почти на всей территории полуострова Крым - такие есть как в северной части Крыма, так и в южной, западной, восточной, центральной. Поэтому ВСУ еще много чего надо сделать, хотя официальных сообщений о том, что именно ВСУ имеют отношение к взрывам, нет", - сказал блогер.

И добавил, что пока ВСУ будут освобождать Запорожскую и Херсонскую области, на временно оккупированном полуострове будут происходить такие инциденты.

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