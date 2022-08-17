Запасаться буржуйками и дровами: Львов предупредили о возможной зиме без отопления

Украинцев призвали подготовиться к зиме без отопления / Фото ua.depositphotos.com

Во Львове зимой могут появиться серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением. Людей уже предупредили о необходимости запасаться буржуйками, сухим спиртом и дровами. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что Львов готов к отопительному сезону, однако, учитывая войну, произойти может все что угодно и к этому нужно быть готовыми.

"Мы живем во времени войны и вы помните кадры февраля-марта, как люди грелись на востоке нашей страны. Возможны ли аномальные ситуации у нас здесь во Львове? Я думаю, что да. Потому что, когда ударили российские ракеты по трех подстанциях электроснабжения - моментально возникли проблемы", - сказал Андрей Садовый.

В горсовете назвали, что рекомендовано иметь дома:

электрочайник (если не будет газа),

светильник на батарейках и дополнительные батарейки к нему (если не будет электроснабжения),

сухой спирт и спички или зажигалки (если не будет газа и электричества, чтобы разогреть еду),

дрова,

буржуйки.

Также следует утеплить окна, чтобы не выходило из дома тепло.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартный температура воздуха в доме украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону почти на 60%. Киев уже закачал в свои ПХГ 12,1 млрд. кубических метра газа. Всего планируется накопить на зиму 19 миллиардов кубометров топлива.

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