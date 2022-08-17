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Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, но он пытается их исказить - ISW

17 августа 2022, 06:44

На форуме Армия-2022 хозяин Кремля заявил об "освобождении" Донбасса. Это заявление резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями РФ.

Путин Украина
Путин пытается исказить свои цели относительно Украины, считают аналитики / Коллаж Reuters

Аналитики американского Института исследования войны считают, что цель России остается неизменной, а именно - добиться смены режима в Киеве и взять контроль над большей частью Украины. В то же время Кремль пытается исказить свои истинные цели.

В отчете ISW отмечается, что президент России Владимир Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей, описывая цели войны России в Украине 15 августа. Хозяин Кремля завершил свое выступление на форуме Армия-2022 утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

ISW отмечает, что такое ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины.

Как сообщал Главред, ранее в отчете аналитиков американского Института изучения войны говорилось, что в подразделениях так называемых "ДНР" и "ЛНР" наблюдается раскол. Прокси-войска не хотят воевать за пределами Донецкой и Луганской областей соответственно. В то же время российские оккупационные власти продолжают создавать условия для длительного российского контроля над оккупированными территориями.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным нужно больше оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами. Иначе война не остановится.

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