Взрывы в Харькове, Николаеве и Одессе: ночью РФ ракетами атаковала города Украины

Прошлой ночью РФ нанесла ракетный удар по нескольким городам Украины / Фото УНИАН

Ночью 17 августа прогремели взрывы в нескольких городах Украины - Харькове, Николаеве и Одессе. Известно, что в Одесской области есть пострадавшие в результате ракетного удара.

Взрывы в Харькове

В регионе с 04:36 объявлена воздушная тревога, во время которой раздались взрывы. Об этом сообщает Суспільне и местные телеграммы-каналы.

По информации Харьков Life, на территорию Харькова и области упало 5 вражеских ракет.

Пока никаких официальных сообщений от местных властей о взрывах не поступало.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве ночью 17 августа также прозвучали громкие взрывы, их было слышно в разных районах города.

Во всей области с 01:57 объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Позже он уточнил, что в результате обстрела города зафиксированы попадания в гражданские объекты, повреждены жилые дома. Все службы работают на местах ударов.

Взрывы в Одессе

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал в Telegram, что область была атакована вражескими ракетами. Воздушная тревога продолжалась в регионе от 02:51 до 03:26.

"Две вражеские ракеты, по данным ОК Юг, вызвали разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесской области и в нескольких частных зданиях неподалеку", - сообщил он.

Ранения получили три человека. Спасательная операция продолжается.

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Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа.

По его словам, сейчас уменьшилась интенсивность ракетных ударов оккупантов по Украине. Это может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что взрывы в Новофедоровке в оккупированном Крыму могут стать неким символом перелома войне. Они означают другой стратегический формат военного противостояния между Украиной и РФ в дальнейшем. Кроме того, Кремль получил четкий сигнал, что Украина больше не будет прощать ударов по своим территориям и будет наносить ответные удары.

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