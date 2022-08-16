"Затишье перед бурей":  Жданов рассказал, какая опасность грозит украинцам 24 августа

Олег Жданов предупредил об опасности на День независимости Украины / Фото УНИАН

Страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа. Такое предположение озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас уменьшилась интенсивность ракетных ударов оккупантов по Украине. Это может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины, передает 24 канал.

Так как 23 августа отмечается еще и День Государственного флага Украины, поэтому ракетные удары россиян могут растянуться во времени - с 23 по 25 августа, а может быть и один – 24 августа.

"Оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины. 23 августа мы еще празднуем День Государственного Флага Украины. Я думаю, они просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести, максимально по возможности, массированный ракетный удар по нашей территории. Возможно, будет несколько (ракетных ударов, — ред.), которые они растянут во времени. Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей", — считает Жданов.

Как сообщал Главред, ночью 16 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова. Как рассказал мэр города Игорь Терехов, были обстреляны сразу пять из девяти районов районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

14 августа российские оккупанты обстреляли жилой район в Энергодаре Запорожской области. В результате этого погиб работник Запорожской атомной электростанции - мастер цеха.

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