Котлы и дрова: эксперт рассказал об ужасах отопительного сезона в разрушенных городах

Как украинцам готовится к зиме / Факти - ICTV

К зиме украинцам нужно начинать готовится уже сейчас, так как из-за полномасштабной войны организация прохождения отопительного сезона в некоторых регионах - под большим вопросом, сообщил эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский в эфире ТСН.

По его словам, жителям городов, где высок риск в зимнее время остаться с холодными батареями и без света, следует серьезно подумать об эвакуации в другие населенные пункты.

Председатель правления Ассоциации Нефть и Газ Украины объясняет, что в домах, в которых нет электричества, можно прожить всего несколько дней, и это из-за канализации.

"В большом городе рано или поздно ваша канализация заканчивается перекачивающей станцией. Если будет поражена инфраструктура, то как вы будете ее перекачивать, эти фекальные массы?.. Поэтому из больших городов, в которых сейчас администрация сказала, что не может гарантировать прохождение отопительного сезона - нужно эвакуироваться", - заявил Закревский.

Властям таких городов также нужно продумать, где поставить туалеты на улицах, мусорки, палатки и пункты для обогрева. А еще специалист считает, что государство в 2022 году должно разрешить гражданам заниматься заготовкой дров.

Закревский добавил, что говорить об экологии сейчас - не время, когда весь мир находится в энергетическом кризисе.

Эксперт также убежден, что "котлы, печки, небольшие солнечные электростанции - это тот путь, по которому нужно идти Украине".

"Поэтому нужно доказать ситуацию с децентрализацией. У нас много карьеров, угольных копанок, торфов в регионах. Но не хватает документов. И правительство должно дать властям на местах возможность обеспечить население тем, что они могут у себя добывать", - рассказал он.

Отопительный сезон в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.

Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.

Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

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