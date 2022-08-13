Котлы и дрова: эксперт рассказал об ужасах отопительного сезона в разрушенных городах

В домах, в которых нет электричества, можно прожить всего несколько дней, и это из-за канализации, считает эксперт.
К зиме украинцам нужно начинать готовится уже сейчас, так как из-за полномасштабной войны организация прохождения отопительного сезона в некоторых регионах - под большим вопросом, сообщил эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский в эфире ТСН.
По его словам, жителям городов, где высок риск в зимнее время остаться с холодными батареями и без света, следует серьезно подумать об эвакуации в другие населенные пункты.
Председатель правления Ассоциации Нефть и Газ Украины объясняет, что в домах, в которых нет электричества, можно прожить всего несколько дней, и это из-за канализации.
"В большом городе рано или поздно ваша канализация заканчивается перекачивающей станцией. Если будет поражена инфраструктура, то как вы будете ее перекачивать, эти фекальные массы?.. Поэтому из больших городов, в которых сейчас администрация сказала, что не может гарантировать прохождение отопительного сезона - нужно эвакуироваться", - заявил Закревский.
Властям таких городов также нужно продумать, где поставить туалеты на улицах, мусорки, палатки и пункты для обогрева. А еще специалист считает, что государство в 2022 году должно разрешить гражданам заниматься заготовкой дров.
Закревский добавил, что говорить об экологии сейчас - не время, когда весь мир находится в энергетическом кризисе.
Эксперт также убежден, что "котлы, печки, небольшие солнечные электростанции - это тот путь, по которому нужно идти Украине".
"Поэтому нужно доказать ситуацию с децентрализацией. У нас много карьеров, угольных копанок, торфов в регионах. Но не хватает документов. И правительство должно дать властям на местах возможность обеспечить население тем, что они могут у себя добывать", - рассказал он.
Отопительный сезон в Украине
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.
Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.
Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.
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