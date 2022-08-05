Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - Шмыгаль

Города Украины продолжают подготовку у отопительному сезону - Шмыгаль / Коллаж УНИАН

Украина продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. В подземных хранилищах уже 12,1 млрд кубометров газа из 19 млрд куб.м, которые государство намерено накопить на зиму. На случай военных рисков, для нужд тепловых электростанций заложено 2,6 миллиардов кубометров топлива. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании Кабмина в пятницу, 5 августа, он рассказал о том, что Киев уже закачал в свои ПХГ 12,1 млрд. кубических метров газа. Всего планируется накопить на зиму 19 миллиардов кубометров топлива.

Если будут военные риски, ТЭС и ТЭЦ получат возможность использовать 2,6 миллиардов кубометров газа.

Также Шмыгаль уточнил, что формируется запас резервов оборудования на случай повреждения инфраструктуры во время отопительного сезона. Государство выделяет 1,4 миллиарда гривен.

Что касается запасов угля, на складах тепловых станций накопили уже 1,8 млн тонн. До начала отопительного сезона планируют, чтобы данный показатель составлял 2,5 млн тонн.

Кроме того, глава правительства добавил, что проводится подготовка инфраструктуры в городах. В целом, страна готова к отопительному сезону почти на 60%.

"Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону 56%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58%... Две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Отопительный сезон в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.

Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.

Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

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