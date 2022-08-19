Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантов

В поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, в результате взрыва уничтожено около 100 единиц техники.
В Луганской области уничтожена база российских оккупантов, среди захватчиков – десятки погибших.
Как рассказал в Facebook глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, базу оккупантов уничтожили в Славяносербском районе.
По словам главы Луганской ОВА, в поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и около 50 оккупантов.
"Что-то у них постоянно или хлопок, или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили - там опрометчивое курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба прилетели достаточно мощно", - добавил Гайдай.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
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