УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантов

19 августа 2022, 17:53

В поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, в результате взрыва уничтожено около 100 единиц техники.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
На Донбассе уничтожена база оккупантов / Фото УНИАН

В Луганской области уничтожена база российских оккупантов, среди захватчиков – десятки погибших.

Как рассказал в Facebook глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, базу оккупантов уничтожили в Славяносербском районе.

По словам главы Луганской ОВА, в поселке Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и около 50 оккупантов.

"Что-то у них постоянно или хлопок, или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили - там опрометчивое курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба прилетели достаточно мощно", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.

В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще:

Алчевск Сергей Гайдай взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:04

Военные объекты России в Белгороде – законные цели для Украины – западная разведка

17:53

Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантовВидео

17:27

Колона оккупантов не доехала до Запорожья: сработали партизаны из МариуполяВидео

17:12

Крым – это Украина, на повестке дня демилитаризация и освобождение полуострова – ДаниловВидео

17:08

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

Реклама
17:07

Разрешен выезд за рубеж некоторым мужчинам призывного возраста: названы условияВидео

16:51

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

16:38

"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться РоссияВидео

16:32

Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - ReutersВидео

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

16:08

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

15:46

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

15:14

"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

15:14

Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

Реклама
14:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

14:44

"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2Видео

14:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

14:35

Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине - Washington Post

14:19

"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в МонакоВидео

14:07

Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после раненияВидео

13:59

"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИВидео

13:47

"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с ПутинымВидео

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

Реклама
12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять