УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ уничтожили с HIMARS базу оккупантов в Кадиевке: ликвидировано 200 российских десантников

26 августа 2022, 12:07

Захватчики оборудовали себе базу в отеле после того, как предыдущее место дислокации возле стадиона было уничтожено ВСУ. Но украинские воины нашли их и там.

Российские военные, отель Донбасс в Кадиевке
ВСУ ударили с HIMARS по месту базирования оккупантов в Кадиевке / Telegram Казанский, Радио Свобода

Украинские воины метко попали в место расположения российских захватчиков в оккупированной Кадиевке (Стаханове) на Луганщине.

Оккупанты размещались в гостинице "Донбасс". В ночь на пятницу, 26 августа, воины ВСУ уничтожили их местоположение ударом с РСЗО HIMARS. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский Telegram.

"В оккупированном Стаханове (под контролем "ЛНР") в результате ударов с HIMARS было уничтожено расположение российских военных в гостинице "Донбасс", – сообщил журналист.

Видео дня

Также он отметил, что, согласно сообщениям местных жителей, в результате удара было много погибших.

Также Казанский опубликовал фото последствий удара и комментарии местных жителей на этот счет.

Уничтоженный отель Донбасс в Кадиевке
Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты/ Telegram Казанский
Уничтоженный отель Донбасс в Кадиевке
Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты/ Telegram Казанский
Уничтоженный отель Донбасс в Кадиевке
Telegram Казанский
Уничтоженный отель Донбасс в Кадиевке
Telegram Казанский

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что в этом помещении оккупанты оборудовали себе базу после того, как предыдущее место дислокации возле стадиона было уничтожено ВСУ еще в июле.

"Теперь и это вражеское логово уничтожено. Нигде не будет покоя оккупантам на нашей земле", – добавил Цаплиенко.

ВСУ уничтожили из HIMARS базу кафиров в Кадиевке: ликвидировано 200 оккупантов-десантников
Уничтожена гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где находились оккупанты/ Telegram Цаплиенко

  • Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты
    Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты Telegram Сергей Гайдай
  • Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты
    Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты Telegram Сергей Гайдай
  • Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты
    Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты Telegram Сергей Гайдай
  • Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты
    Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты Telegram Сергей Гайдай
  • Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты
    Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты Telegram Сергей Гайдай

Уничтожение базы оккупантов в Кадиевке подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в результате атаки погибли две сотни российских захватчиков.

"Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск России", – сообщил Гайдай.

Уничтожение баз оккупантов в Украине

Напомним, ВСУ нанесли удар по позиции врага по "наводке" российского блогера Павла Кукушкина. Он слил видео с временно оккупированного Донецка с расположением захватчиков. После этого украинские воины ударили по базе бригады "Пятнашка".

Также недавно украинские воины уничтожили базу российских оккупантов в поселке Лотиково Луганской области. В результате взрыва уничтожены около 100 единиц техники и десятки российских захватчиков.

Кроме того, в ночь на субботу, 20 августа, была уничтожена военная база российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. При этом оккупанты попытались скрыть факт попадания украинских снарядов – они выдали взрывы за работу своей системы ПВО.

Читайте также:

война в Украине Стаханов вторжение России Кадиевка новости Луганской области HIMARS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:19

Второй раз два года: звезду фильмов Один дома обвинили в изнасиловании

12:17

Говорят, что помогает: зачем некоторые люди оборачивают ноги фольгой

12:07

ВСУ уничтожили с HIMARS базу оккупантов в Кадиевке: ликвидировано 200 российских десантниковФото

11:59

В Полтаве учительница биологии оправдывала агрессию РФ и рассказывала ученикам о "зверствах" Азова

11:31

Злобная сестра: Кристина Орбакайте была против появления у Пугачевой двойняшек от Галкина

Реклама
11:22

Путин подготовит преемника и согласует с элитой: аналитик объяснил, как может измениться власть в РФВидео

11:13

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала счастливое фото со свадьбы

11:01

Кому нельзя есть халву и какая халва самая полезнаяВидео

10:55

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

10:48

Как только Путин умрет или потеряет власть, путинизм испустит дух вместе с ниммнение

10:38

Российский блогер "навел", ВСУ уничтожили: база "Пятнашки" в "ДНР" превратилась в пепел

10:33

"Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном": в МОУ ответили Лукашенко на циничное "поздравление" УкраиныВидео

10:16

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

09:49

РФ ждет еще больше "сюрпризов": ВСУ на этой неделе уничтожили 7 складов боеприпасов врагаВидео

09:42

"Мой сынишка час здесь пролежал": ракета РФ убила 11-летнего ребенка в Чаплино, семья сгорела заживоВидео

09:22

"Ракетный террор РФ будет преодолен": Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поставках ПВОВидео

09:11

"Это будет безумие": британский эксперт назвал сроки, когда войска РФ выйдут из УкраиныВидео

08:58

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

08:43

Путин получил от украинцев, сдулся и скисмнение

08:18

Путин увеличивает армию РФ: в Минобороны Украины посоветовали закупить 2 млн мешков для труповВидео

Реклама
08:02

Преодолел 7,5 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали матроса Тихоокеанского флота РФ

07:20

В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар, виден столб дыма - фото со спутника

06:41

Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять РФ – Шольц

06:00

Глупость или намеренная провокация: почему Папа Римский пожалел Дугинумнение

05:40

Провоцируют нищету и беды: 3 растения, которые нужно выбросить из домаВидео

05:30

Отведет беду и притянет удачу: три знака зодиака, которым обязательно нужно носить золото

05:00

Путин собрал сотни единиц авиации у границ Украины, поскольку боится контрнаступления ВСУ – экспертВидео

04:41

Как правильно подготовить ребенка к школе и отдавать ли в шесть лет советы родителям

04:15

"Украинское сердце разрывается": Кулеба отреагировал на заявление Папы Римского об убийстве ДугинойВидео

03:50

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

03:20

Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецептВидео

03:10

Африканская жара атакует: синоптик назвала самый жаркий деньВидео

02:33

48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

02:02

"И ее споить решила": подвыпившая Волочкова показала редкое фото с мамой

01:35

Как отбелить резиновую подошву кроссовок: 5 простых советов, которые сэкономят ваше время

01:04

Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Овнам – удача в деньгах, Скорпионам – радостная встреча, Стрельцам - ссорыВидео

00:51

Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушатьВидео

25 августа, четверг
23:52

"Криворукие дебилы": Арестович резко высказался о трагедии в ЧаплиноВидео

23:24

Зеленский о ситуации на ЗАЭС: сегодня удалось избежать ядерной катастрофыВидео

22:55

Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный ударВидео

Реклама
22:42

Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президентыВидео

22:26

ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступлениеВидео

22:15

"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяцВидео

22:05

Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

21:52

Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного городаВидео

21:38

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJВидео

21:34

Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армииВидео

21:25

В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

21:21

Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

21:19

Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – ForbesВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять