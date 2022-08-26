ВСУ уничтожили с HIMARS базу оккупантов в Кадиевке: ликвидировано 200 российских десантников

ВСУ ударили с HIMARS по месту базирования оккупантов в Кадиевке / Telegram Казанский, Радио Свобода

Украинские воины метко попали в место расположения российских захватчиков в оккупированной Кадиевке (Стаханове) на Луганщине.

Оккупанты размещались в гостинице "Донбасс". В ночь на пятницу, 26 августа, воины ВСУ уничтожили их местоположение ударом с РСЗО HIMARS. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский Telegram.

"В оккупированном Стаханове (под контролем "ЛНР") в результате ударов с HIMARS было уничтожено расположение российских военных в гостинице "Донбасс", – сообщил журналист.

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Также он отметил, что, согласно сообщениям местных жителей, в результате удара было много погибших.

Также Казанский опубликовал фото последствий удара и комментарии местных жителей на этот счет.

Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты/ Telegram Казанский

Уничтоженная гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где были оккупанты/ Telegram Казанский

Telegram Казанский

Telegram Казанский

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что в этом помещении оккупанты оборудовали себе базу после того, как предыдущее место дислокации возле стадиона было уничтожено ВСУ еще в июле.

"Теперь и это вражеское логово уничтожено. Нигде не будет покоя оккупантам на нашей земле", – добавил Цаплиенко.

Уничтожена гостиница "Донбасс" в Кадиевке, где находились оккупанты/ Telegram Цаплиенко

Уничтожение базы оккупантов в Кадиевке подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в результате атаки погибли две сотни российских захватчиков.

"Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск России", – сообщил Гайдай.

Уничтожение баз оккупантов в Украине

Напомним, ВСУ нанесли удар по позиции врага по "наводке" российского блогера Павла Кукушкина. Он слил видео с временно оккупированного Донецка с расположением захватчиков. После этого украинские воины ударили по базе бригады "Пятнашка".

Также недавно украинские воины уничтожили базу российских оккупантов в поселке Лотиково Луганской области. В результате взрыва уничтожены около 100 единиц техники и десятки российских захватчиков.

Кроме того, в ночь на субботу, 20 августа, была уничтожена военная база российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. При этом оккупанты попытались скрыть факт попадания украинских снарядов – они выдали взрывы за работу своей системы ПВО.

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