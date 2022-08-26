"Мой сынишка час здесь пролежал": ракета РФ убила 11-летнего ребенка в Чаплино, семья сгорела заживо

Ракета РФ убила 11-летнего ребенка в Чаплино, семья сгорела заживо / укринформ

В результате обстрела российскими ракетами Чаплино Днепропетровской области погибли 25 человек, еще 31 - получили травмы. Оккупанты за день убили 2 детей в поселке.

Начальник 10-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области подполковник службы гражданской защиты Артем Журавлев рассказал Укринформу, что россияне в 14:10 ракетой обстреляли жилой дом. Через час ракетный удар повторился — оккупанты ударили по железнодорожной станции, где стоял пассажирский поезд.

Из-за ракетного удара по станции загорелось 5 пассажирских вагонов.

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"Силами ГСЧС и местной пожарной команды пожарного поезда ее погасили. В 50 метрах от эпицентра событий была найдена проводница вагона. Сотрудниками ГСЧС ей была оказана медицинская помощь и эвакуирована в госпиталь", — сообщил спасатель.

Трагедия в Чаплино / укринофрм

По словам Журавлева, на момент ракетного удара рядом со станцией ехал автомобиль с семьей из Донецкой области. Родители сгорели живьем, а ребенка 2005 года рождения выбросило из авто. Ребенка нашел голова громады, он жив.

Отец нашел тело 11-летнего сына на соседском дворе

За час до удара по железнодорожной станции оккупанты обстреляли жилые дома в Чаплино. Местная жительница Татьяна рассказала, что, когда она услышала взрыв, выбежала на улицу и увидела, что дома ее соседей уже нет.

Ракета попала в помещение, в котором жила семья с двумя детьми. На момент удара там была женщина и дети, ее муж находился во дворе с другом.

"Жену и старшего сына мы откопали…. Живые. Приехала скорая и забрала их", - рассказал Сергей.

Тогда мужчина с жителями поселка бросились искать 11-летнего Вадима. Ребенка нашли через полтора часа в соседнем дворе, куда мальчика выбросило взрывной волной. Перед трагедией мальчик отдыхал на диване в доме.

"Вот он, Владик мой, здесь лежал. Никто не знал, что он там лежит. Нашли его еще теплого, если бы раньше увидели, может он был бы жив... а так... Его опрокинуло через дом и выбросило во двор соседей... Мой сынишка час здесь пролежал", — говорит Сергей.

Трагедия в Чаплино / укринформ

Старший сын Сергея, 13-летний мальчик сейчас в больнице, его состояние средней тяжести. В тот день в поселке погиб еще один ребенок – 6-летний мальчик.

Ракетный удар оккупантов по Чаплино

Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.

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