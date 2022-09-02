УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на юге

2 сентября 2022, 20:46

В Херсонской области идут ожесточенные бои - это непростая задача, которая требует тишины, сообщают военные.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
Подробности наступления ВСУ на юге / Telegram Ермак, Суспільне

На юге страны продолжаются ожесточенные бои. ВСУ "отрабатывают" по запасам врага, а также сосредоточениям техники и вооружения, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем позиционные бои, это не простая боевая работа, которая требует тишины... Мы продолжаем уничтожать запасы врага, логистические точки, командные пункты и пункты сосредоточения личного состава и вооружения и техники. И нам пока это очень метко удается", - сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что на юге продолжаются непростые бои, поскольку местность там степная и достаточно открытая. Поэтому нужно четко рассчитывать план действий, чтобы враг не вычислил украинские силы.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в ВСУ.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

Также стало известно, что США провели с Украиной "военные игры" перед тем, как ВСУ пошли в контрнаступление против оккупантов на юге нашего государства. Такие "игры" были призваны помочь украинским Вооруженным силам понять, как действовать в разных ситуациях для достижения успеха и сколько сил для этого нужно.

Читайте также:

война в Украине Гуменюк Генштаб ВСУ военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:54

Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы Лукашенко

20:48

ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – ГенштабВидео

20:46

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на югеВидео

20:37

США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к КонгрессуВидео

20:19

8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксовВидео

Реклама
20:10

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

20:07

Россия полностью остановила работу Северного потока - ГазпромВидео

19:56

Будет чистым даже без стирки: 3 способа, как освежить постельное белье без лишних усилий

19:40

"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

19:15

Как покраситься осенью 2022: 4 главных цвета волос, которые подойдут буквально всем

19:01

"Должно быть желание": Зеленський назвал три условия для старта переговоров с РФ

18:58

Венгрия бунтует и против нового транша на 5 млрд евро для Украины от ЕС - EuractivВидео

18:49

Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана – ВСУВидео

18:48

В Украину ворвутся заморозки этой ночью: синоптики предупредили о похолодании и ненастьеВидео

18:31

Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

18:24

Тодоренко требует миллионы за авторство детских книг от писательницы, которые "написала сама"

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе

18:00

Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против РоссииВидео

17:27

Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

17:20

Сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: в Харькове задержали мужчину и женщинуФотоВидео

Реклама
17:12

Получить сразу шесть пенсий авансом: в Пенсионном объяснили, кто из украинцев имеет право

17:00

"Я должна быть сильной": Лобода поделилась новостями

16:42

ВСУ разгромили паромную переправу оккупантов на Херсонщине: логистика армии РФ нарушенаВидео

16:39

Запасаемся крупой на зиму: цены на гречку в Украине рухнулиВидео

16:28

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

16:16

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

16:15

Украинка-девушка ДиКаприо откровенно рассказала о себе и своей семье

16:01

Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека

15:54

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

15:53

Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецептВидео

15:18

"Кол оф дьюти отдыхает": Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР"

15:16

ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВСВидео

15:03

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

14:58

Мир позволил Путину шантажировать себя ядерной угрозой, так как не дал жесткого ответа - ПодолякВидео

14:47

Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой

14:45

"Если бы не украинцы паршивые": россиянка устроила истерику, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядюВидео

14:30

12-летняя девочка забеременела от врага, а поп УПЦ МП требовал оставить ребенка - капеллан ВСУВидео

14:07

В Германии требуют разобрать Северный поток-2: "он был направлен на изоляцию Украины"Видео

13:47

ВСУ уничтожили сепаратистку из Донецка по прозвищу "Мультик"Видео

13:37

76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

Реклама
13:36

"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

13:34

Предала мужа и страну: жена бойца ВСУ "сливала" оккупантам данные об украинских позицияхВидео

13:20

"Прямой капитуляции России не будет": экс-депутат Госдумы РФ назвал причинуВидео

13:14

"Я вижу конец войны": Кислица анонсировал поражение РФ в УкраинеВидео

13:06

"Ухо пленному отрезали": идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на ХарьковщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

12:53

Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войнеВидео

12:42

Чуть лифчик не разорвало: молодая жена Цекало показала грудь вблизи

12:39

Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя: куда направляютсяВидео

12:30

Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять