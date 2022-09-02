Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на юге

Подробности наступления ВСУ на юге / Telegram Ермак, Суспільне

На юге страны продолжаются ожесточенные бои. ВСУ "отрабатывают" по запасам врага, а также сосредоточениям техники и вооружения, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем позиционные бои, это не простая боевая работа, которая требует тишины... Мы продолжаем уничтожать запасы врага, логистические точки, командные пункты и пункты сосредоточения личного состава и вооружения и техники. И нам пока это очень метко удается", - сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что на юге продолжаются непростые бои, поскольку местность там степная и достаточно открытая. Поэтому нужно четко рассчитывать план действий, чтобы враг не вычислил украинские силы.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в ВСУ.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

Также стало известно, что США провели с Украиной "военные игры" перед тем, как ВСУ пошли в контрнаступление против оккупантов на юге нашего государства. Такие "игры" были призваны помочь украинским Вооруженным силам понять, как действовать в разных ситуациях для достижения успеха и сколько сил для этого нужно.

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