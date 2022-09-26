В Польше возмутились из-за русскоязычных беженцев: предлагают обучать их украинскому языку

Польский политик предложил обучать беженцев украинскому языку в Польше, если украинцы не выучили родной язык дома.
Много украинских беженцев, бежавших в Польшу из-за войны, общаются там по-русски. Среди поляков не понимают, как они могут говорить на языке страны, которая на них напала, и даже предложили обучать граждан Украины украинскому языку, пока они находятся в Польше.
Соответствующая дискуссия на высшем уровне разгорелась во время съезда в Казимеже Дольном, где присутствовал генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах, пишет Ukrayina.pl.
Вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч заявил во время этого мероприятия, что украинские дети после возвращения на Родину должны отстроить Украину на родном языке. Он возмутился, почему украинцы разговаривают на языке страны-агрессора РФ.
При этом Мирон Сыч предложил в таком случае обучать украинских детей родному языку, пока они находятся в Польше.
"Если они не смогли выучить украинский на Востоке Украины, то, возможно, пусть научатся в Польше? Важно строить Украину заново на родном языке", – подчеркнул польский депутат.
На это польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек отметил, что это Украина должна учить родному языку своих граждан, которые приезжают в Польшу. Так, сейчас украинская сторона может делать это, задействуя общественные организации и мультигенерационное образование.
"В Польше мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы эти дети были в пределах польской системы образования, а в ней, как известно, польский язык является обязательным", – высказал свое мнение Чарнек.
Генконсул Украины в Люблине Артем Валах подчеркнул, что широкое распространение в Украине русского языка действительно является проблемой, однако в нашей стране только один государственный язык – украинский.
Напомним, в сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев с Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала всё на камеру. Однако карма догнала ее очень быстро – Booking отменил ее бронирование в Вене и заблокировал страницу хамки из России.
Напомним, в польском Кракове сотрудники Ягеллонского университета обязали до 1 сентября оставить общежития вуза более чем 150 переселенцев из Украины. Университет утверждает, что заявление о 18-месячном пребывании касалось периода, в течение которого беженцы могут легально проживать в Польше.
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