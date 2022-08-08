Скандал в Кракове: украинских беженцев с детьми на руках выгоняют из общежитий

Украинцев выселяют из общежития в Кракове / gazetakrakowska.pl

В польском Кракове сотрудники Ягеллонского университета обязали до 1 сентября покинуть общежития вуза более 150 переселенцев из Украины, пишет местная Gazeta Krakowska.

По информации СМИ, гражданам Украины еще в марте разрешили заселиться в общежития на 18 месяцев, до в онце августа финансирование от Воеводского управления уже закончится, поэтому переселенцев попросили уехать.

"Чтобы избежать неожиданных действий, было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте", - прокомментировал сотрудник пресс-службы университета Адам Копровський.

Университет утверждает, что заявление о 18-месячном пребывании касалось периода, в течение которого беженцы могут легально проживать в Польше (без необходимости подавать, например, заявление на разрешение временного проживания).

Беженцев призвали покинуть общежитие вуза до 1 сентября / gazetakrakowska.pl

Украинцы, которые живут в комнатах общежития говорят, что смогут платить за свое пребывание там, но частные квартиры в Кракове для них стоят слишком дорого. Также некоторым просто некуда возвращаться в Украину, ведь у многих уничтожены дома.

"Я не хочу покидать здание Ягеллонского университета. Это наш новый мир, в котором мы чувствуем себя в безопасности. Дети нашли друзей. Мы хотим здесь остаться", - рассказал украинец.

Беженцев выселяют из общежития в Кракова / gazetakrakowska.pl

Волонтер центра Магдалена Гурна добавила, что в общежитии находятся в основном матери с детьми, инвалиды и одна онкобольная женщина.

С сегодняшнего дня начались индивидуальные консультации переселенцев с представителями университета.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

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