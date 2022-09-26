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Что изменится на фронте после "референдумов" на оккупированных территориях – ответ военного эксперта

26 сентября 2022, 17:03

Даже если Россия объявит о присоединении к себе оккупированных территорий Украины, мир этого не признает.

Референдум, Владислав Селезнев
Эксперт объяснил, что изменится на фронте после "референдумов" на оккупированных территориях/ 24 канал, УНИАН

После проведения так называемых "референдумов" на оккупированных частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей страна-агрессор Россия всё равно не сможет идти в наступление. А с украинской стороны наступление будет продолжаться, ведь такая мера не имеет никакой юридической подоплеки и эти территории всё равно остаются украинскими.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, пишет ТСН.uа. Он напомнил, что в Крыму в 2014 году Россия также проводила "референдум". Однако весь мир знает, что Крым – это Украина. И после череды взрывов на полуострове со стороны РФ даже не было никакой реакции.

"Мы слышали от некоего Дмитрия Медведева, что попытки атаковать территорию РФ будут нарываться на ответ со стороны российской армии, а Крым они считают территорией РФ. Но "хлопки" на территории Крыма и Севастополя случаются, а реакции никакой нет", – отмечает эксперт.

Поэтому после так называемых "референдумов" о "присоединении к РФ" для украинской стороны ничего не изменится. Наши воины и дальше будут пытаться отвоевать эти территории и вернуть их Украине.

"Весь мир знает и соглашается, что Крым – это Украина. Соответственно Херсон, Запорожье, Луганск и Донецк – это также Украина", – заявил Селезнев.

Однако на ситуацию на фронте могут повлиять 300 тысяч мобилизованных россиян, если для страны-агрессора РФ удастся их собрать. Им могут приказать удерживать захваченные территории, а также пытаться пробиться к административным границам Донбасса, говорит эксперт.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября.

Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".

23 сентября российские оккупанты начали проводить на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ. Однако у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума" – людей практически нет.

После этого Белый дом заявил, что им уже известны конкретные цифры, которые оккупанты должны объявить после проведения незаконных "референдумов". В некоторых регионах оккупантами уже установлены необходимые показатели явки "избирателей" и поддержки "присоединения" к России на уровне более 75%.

Позже в СМИ выплыли даты и сценарий аннексии территорий Украины. По данным росСМИ, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день, 29 сентября, депутаты хотят рассмотреть эти документы.

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война в Украине референдум вторжение России Владислав Селезнев
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