БТРы едут останавливать беглецов: на границу РФ и Грузии отправились российские военные

На границу РФ и Грузии отправились российские военные, чтобы останавливать беглецов от мобилизации/ Telegram, скрин

На границе России и Грузии, где собралась многокилометровая очередь автомобилей беглецов от мобилизации, заметили российских военнослужащих на бронетранспортерах.

БТРы двигались к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс". Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

В российских медиа отмечают, что, очевидно, военные РФ собираются развернуть возле границы блокпост, чтобы не пропускать на выезд мужчин с российским гражданством призывного возраста.

Через этот блокпост на протяжении прошлых недель россияне пытались выехать из страны. И в эти дни там постоянно многокилометровые пробки.

Позже российское пропагандистское издание РБК сообщило: в ФСБ подтвердили, что БТР отправился в пункт пропуска "Верхний Ларс". Однако там в то же время сказали, якобы российские военные не собираются "заворачивать" россиян, а просто будут следить за ситуацией, чтобы большое количество людей не прорвало границу.

"БТР туда движется, но он движется не для выставления блокпоста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления пограничных формальностей покинуть страну", – процитировали заявление ФСБ российские пропагандисты.

В сети уже появляются фото и видео огромной очереди автомобилей россиян к пункту пропуска "Верхний Ларс".

Многокилометровая очередь на выезд из РФ/ скрин

На границу России и Грузии поехали российские БТРы/ скрин

Протесты в РФ против мобилизации на войну

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Во время протестов в Дагестане митингующие продвинулись к столице республики Махачкале. В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "нет войне".

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