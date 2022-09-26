Атака и ближний бой: на Харьковщине ВСУ взяли в плен росгвардейцев

Оккупанты РФ попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев.
В Харьковской области бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления захватили в плен военнослужащих Росгвардии.
Кадры с пленным опубликованы в Facebook 102-й бригады Сил теробороны ВСУ.
В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.
По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.
Вблизи Белогоровки украинские защитники зашли в тыл врага и тихо заняли одну из позиций оккупантов.
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