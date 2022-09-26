Атака и ближний бой: на Харьковщине ВСУ взяли в плен росгвардейцев

Пленным оккупантам оказана медицинская помощь / Facebook/102brugadaTROIvanoFrankivsk

В Харьковской области бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления захватили в плен военнослужащих Росгвардии.

Кадры с пленным опубликованы в Facebook 102-й бригады Сил теробороны ВСУ.

В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.

По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.

Вблизи Белогоровки украинские защитники зашли в тыл врага и тихо заняли одну из позиций оккупантов.

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