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Законы в Думе и выступление Путина: СМИ узнали даты и сценарий аннексии территорий Украины

24 сентября 2022, 20:17

В Госдуму могут внести законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий.

Путин, ДНР
Владимир Путин выступит после "референдумов" в "ЛДНР" / Reuters

На следующей неделе в Госдуме РФ планируют внести в парламент и рассмотреть законопроекты об аннексии временно оккупированных территорий Украины после проведенных псевдореферендумов.

По данным ТАСС, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день депутаты хотят рассмотреть эти документы.

Вместе с тем источник РИА Новости в парламенте РФ не исключил, что президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Вероятно, его выступление будет касаться вопроса легитимации захваченных территорий Украины.

"Референдумы" за захваченных территориях Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

"Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - заявил он.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

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