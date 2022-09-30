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США введут жесткие санкции против РФ: Вашингтон не признает результаты "референдумов"

30 сентября 2022, 17:28

США обещают продолжить оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

путин, санкции
США анонсировали санкции против России / Reuters

США объявит новые жесткие санкции против России. Это произойдет в пятницу, 30 сентября, в ответ на результаты "референдумов", которые оккупанты провели на оккупированных украинских территориях. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает NBC News.

Америка убеждена, что результаты "референдумов" были фальсифицированы, поэтому никогда их не признает.

Белый дом обещает продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

"Референдум" на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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