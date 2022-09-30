У Путина рассказали, что будет с оккупированными территориями Украины после аннексии

У Путина раскрыли планы на оккупированные территории Украины / скриншот

Временно оккупированные Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области после аннексии станут "суверенной территорией РФ и на них будет распространяться договор о Союзном государстве".

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле на специальной церемонии оккупанты подпишут четыре договора об аннексии украинских территорий.

После этого Россия будет расценивать все удары по захваченной территории, как агрессию против РФ.

Песков также прокомментировал возможности переговоров с украинской стороной. Он заявил, что война продолжится, и требования страны-агрессора не меняются.

Также Песков затронул тему ядерной эскалации военного конфликта.

"Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести... Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано", - заявил Песков.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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