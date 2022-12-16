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Путину уже не хватает денег: в Госдепе рассказали, как санкции лупят по экономике РФ

16 декабря 2022, 15:41
Как говорят дипломаты, из 630 млрд долларов США русских денег на западных банковских счетах оказались полностью заморожены около 300 млрд.
Госдеп, Россия
Путину уже не хватает денег: в Госдепе рассказали, как санкции лупят по экономике РФ / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

По оценкам американских властей, санкции, которые были введены против страны-агрессора, России, уже имеют существенное негативное влияние на российскую экономику. И потому Кремль якобы испытывает недостаток денег на ведение войны против Украины, говорит координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен.

По его словам, из 630 млрд долларов США русских денег на западных банковских счетах полностью заморожены около 300 млрд. И Россия активно тратит остаток.

"Мы считаем, что Россия потратила более 80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс − возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны", − отметил О'Брайен.

Также в Госдепе США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны (равно как и импортировать такую продукцию).

"Хотя они немного зарабатывают с продажи нефти, газа и удобрений, они не могут купить много чего необходимого для современного ведения войны. Так, по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%", − считает О'Брайен.

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что уже в ближайшие годы экономика страны-агрессора сократится минимум на 16%, (к 2030 году –и вовсе на 20%).

Санкции США против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях против окружения Путина, российских чиновников, пропагандистов, олигархов и их родственников.

Санкции введены на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины заблокированы.

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