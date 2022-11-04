Санкции Запада больно ударят по военным планам Путина против Украины и переизбранию – Reuters

Путин планирует и в дальнейшем финансировать войну против Украины, но санкции бьют по его планам - аналитики / Reuters

Санкции Запада против России за полномасштабную войну с Украиной и расходы на мобилизацию станут серьезным ударом по финансам страны-агрессора. Ресурсы Кремля будут еще больше нагружены, поскольку Путин собрался финансировать военные действия и в дальнейшем, а также намерен переизбраться в 2024 году. Дефицит российского бюджета на следующий год вырастет почти в два раза.

Немецкое информагентство Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков пишет, что расходы на проведение мобилизации и влияние западных санкций станут ударом по финансам России и планам Путина относительно финансирования войны против Украины и "переизбрания" в 2024 году.

Москва после 8 месяцев войны составила бюджет на следующий год – в нем нет расходов на мобилизацию 300 000 человек и аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Эксперты утверждают, что если сначала экономика России выдерживала западные санкции, теперь их влияние стало четко проявляться.

"Макроэкономический прогноз, на котором основывается бюджет, был рассчитан до мобилизации. Он не учитывает новых санкций и, следовательно, не отражает реальности", - отметила эксперт Александра Суслина.

Режим РФ прогнозирует падение ВВП на 0,8%. Опрошенные Reuters аналитики считают, что экономика сократится на 2,5%. Всемирный банк ожидает сокращения на уровне 3,6%.

В Министерстве финансов России ожидают, что по сравнению с этим годов, в 2023 дефицит бюджета удвоится и составит 3 триллиона рублей – 2% ВВП. Аналитики государственного банка ВТБ прогнозируют еще более существенный разрыв в размере 4-4,5 триллионов рублей.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях против окружения Путина, российских чиновников, пропагандистов, олигархов и их родственников.

Санкции введены на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины заблокированы.

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