УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Санкции Запада больно ударят по военным планам Путина против Украины и переизбранию – Reuters

4 ноября 2022, 11:24

Дефицит бюджета государства-оккупанта Российской Федерации на 2023 год вырастет почти в два раза и станет самым низким за последние годы.

путин, санкции
Путин планирует и в дальнейшем финансировать войну против Украины, но санкции бьют по его планам - аналитики / Reuters

Санкции Запада против России за полномасштабную войну с Украиной и расходы на мобилизацию станут серьезным ударом по финансам страны-агрессора. Ресурсы Кремля будут еще больше нагружены, поскольку Путин собрался финансировать военные действия и в дальнейшем, а также намерен переизбраться в 2024 году. Дефицит российского бюджета на следующий год вырастет почти в два раза.

Немецкое информагентство Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков пишет, что расходы на проведение мобилизации и влияние западных санкций станут ударом по финансам России и планам Путина относительно финансирования войны против Украины и "переизбрания" в 2024 году.

Москва после 8 месяцев войны составила бюджет на следующий год – в нем нет расходов на мобилизацию 300 000 человек и аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Эксперты утверждают, что если сначала экономика России выдерживала западные санкции, теперь их влияние стало четко проявляться.

"Макроэкономический прогноз, на котором основывается бюджет, был рассчитан до мобилизации. Он не учитывает новых санкций и, следовательно, не отражает реальности", - отметила эксперт Александра Суслина.

Режим РФ прогнозирует падение ВВП на 0,8%. Опрошенные Reuters аналитики считают, что экономика сократится на 2,5%. Всемирный банк ожидает сокращения на уровне 3,6%.

В Министерстве финансов России ожидают, что по сравнению с этим годов, в 2023 дефицит бюджета удвоится и составит 3 триллиона рублей – 2% ВВП. Аналитики государственного банка ВТБ прогнозируют еще более существенный разрыв в размере 4-4,5 триллионов рублей.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях против окружения Путина, российских чиновников, пропагандистов, олигархов и их родственников.

Санкции введены на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины заблокированы.

Смотрите видео ТСН - Британия ударила санкциями по российским олигархам

Другие новости:

Владимир Путин санкции против России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:03

Как российские послы развели в Польше бомжатник

11:49

"Запад не учел наш менталитет": Кудрявцева напомнила всем, как россиян объединяют убийства

11:48

Армия РФ развернула заградотряды для расстрела своих солдат - разведка Британии

11:47

236 млн грн только за 1,5 суток: Притула объявил результаты "мегасбора" и сказал, сколько техники купятВидео

11:45

"Самая большая крыса": блогерша рассказала о певице-предательнице Asti

Реклама
11:24

Санкции Запада больно ударят по военным планам Путина против Украины и переизбранию – ReutersВидео

10:40

Армия Украины освободит Херсон уже в ноябре – ПионтковскийВидео

10:33

Wellboy жестко прокомментировал побег своего экс-продюсера-запроданца Бардаша в РоссиюВидео

10:27

Димона понесло: Медведев рассказал, как РФ хочет остановить "верховного властелина ада Люцифера"Видео

10:18

ВСУ войдут в Херсон до конца ноября, а до конца года начнут освобождать север Крыма – СвитанВидео

09:57

Наступление ВСУ на Запорожчину, Крым и Донбасс: Жданов назвал сценарии после возвращения ХерсонаВидео

09:41

Перед выходом из дома люди кладут монету в холодильник: в чем хитрость

09:29

День железнодорожника 2022: поздравления и картинки к празднику

09:21

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2022: Девам – обман, Весам – неприятный разговор, Водолеям – тратыВидео

09:11

Парламент Болгарии принял историческое решение: Украина получит тяжелое оружиеВидео

09:10

Больше никакой вони: как избавиться от неприятного запаха из унитаза

08:53

В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир: мэр срочно обратился к киевлянамВидео

08:29

"Кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все светится": Зеленский призвал к справедливым отключениямВидео

08:15

Почему Путин – это цветочкимнение

08:06

Немцы хотят дипломатического решения войны в Украине и переживают за цены в Германии – опрос

Реклама
07:30

Россия готовит новый массированный ракетный удар: Арестович назвал возможные цели и датыВидео

07:29

Зачем бросать каштаны в стиральную машину: хитрость для стирки одежды, о которой знают единицы

07:23

Иран призвал Украину вместе изучать данные о "шахедах" в РФ: в тот же день в Москву прибыл Ил-76 из ТегеранаВидео

06:33

Путин ждет "генерала зиму": Боррель заявил, что у диктатора РФ грандиозные планы на холодное время годаВидео

06:20

Главная ошибка при пользовании посудомойкой: если ее избегать, вы сэкономите воду

06:14

Оккупанты сделают все, лишь бы Суровикина не обвинили в предательствемнение

05:45

В РФ нашли замену генералу Лапину, потерявшему Лиман - СМИВидео

05:38

ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябреВидео

05:17

Казанская осенняя 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

04:26

"Испанский стыд": Волчокова в трусах выперлась на подиум

04:00

В доме очень много мух: лучшие средства избавления от жужжащих насекомых

03:20

Военный эксперт рассказал, изменит ли зима ход боев ВСУ с врагами

02:57

Гибкая, как тростинка: Светлана Лобода в мини-шортиках похвасталась растяжкой

02:10

Не признаются, что проигрывают Украине: генерал сказал, почему РФ обвинила Британию в нападении на их флотВидео

01:03

Гороскоп на неделю 7-13 ноября: Львам – испытания, Стрельцам – интриги, Водолеям – ссорыВидео

00:51

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

00:51

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

00:01

График отключения света 4 ноября: где в Украине будут отключать электроэнергиюВидео

03 ноября, четверг
23:57

Кулеба рассказал о том, как окончание войны будет приемлемым для УкраиныВидео

23:28

"Виделись, когда гулял с детской коляской": глава Сумской ОВА потерял друга-военного на фронте

Реклама
23:26

Выбили оккупантов: ВСУ подняли флаг Украины еще в одном селе в Херсонской областиВидео

23:00

"В Крым к морю не хочешь - забыла, где дом?": в Сети жестко разругали Лорак за фото в ИспанииВидео

22:58

"Живая мечта": разгоряченная Наоми Кэмпбелл в крошечном белом бикини показала дикие прыжки

22:56

"Погибло больше, чем на войне в Чечне": пропагандисты в РФ признали огромные потери оккупантов - BildВидео

22:55

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

22:41

"80 атак каждый день": Залужный рассказал о мощной активности России на фронтеВидео

22:39

"Путин жаждит переговоров": эксперт объяснил, как РФ пытается спасти ситуацию с войной в УкраинеВидео

22:28

Россия уже готова вывести войска из Херсона - PoliticoВидео

22:22

Какая страна, такие эксперты: муж Тодоренко стал знатоком криптовалюты

22:14

Сталлоне рассказал, почему решил не разводиться с женойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять