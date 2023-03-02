"Столько беженцев - нужно помочь": история аргентинца, который отдал самолет для украинцев

Аргентинец Энрике Пинейро рассказал, как организовывал гуманитарные рейсы для того, чтобы вывезти за границу беженцев из Украины

Коммерсант Энрике Пинейро / коллаж фото ua.depositphotos.com и ТСН

Бизнесмен из Аргентины Энрике Пинейро предоставил свой самолет для вывоза из Украины беженцев в начале полномасштабного вторжения России в нашу страну в минувшем году. Его историю рассказывает портал ТСН.

С помощью Пинейро из Украины удалось вывезти около 3 тысяч человек. По его словам, самолет вылетал из Варшавы, а дальше направлялся в разные страны – Италию, Испанию, Канаду и другие.

Коммерсант рассказал, что решил помогать украинскому народу, поскольку был поражен масштабами российской агрессии.

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"Я не могу понять, почему столько боли нужно причинять гражданским людям. Я всегда был поражен войной, меня поразило то, что такая война вообще началась и что люди должны испытывать такие невероятные страдания. Столько беженцев. Я понимал, что им нужно помочь. Тогда в феврале в Варшаве было очень холодно, люди, конечно, жили не под открытым небом, но были палатки у вокзала, там было холодно", – отметил Пинейро.

Бизнесмен сказал, что его до глубины души поражали беженцы из Мариуполя, который именно тогда оккупанты уничтожали вместе с его жителями.

"Люди прибывали из Мариуполя, их состояние и вид было ужасно видеть и тяжело воспринимать. В Барселоне я увидел мальчика, мама его обнимала, он плакал. Они уже сходили с трапа, я к ним подошел. И мама начала плакать еще больше, чем ребенок. Был еще один маленький мальчик, он смотрел на нее снизу и не понимал, что случилось, почему такой плач. И это был для них не конец проблем. Проблемы тогда только начались – жить на новом месте, учиться новому труду, языку. Много женщин оставили мужчин, сыновей, братьев в опасности", – подытожил он.

Напомним, роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, фото с которой после бомбежки российскими оккупантами роддома в марте облетело весь мир и побывало на первых полосах многих газет, снялась в пророссийском ролике. Блогерша показала видео о том, "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе".

Кроме того, Главред писал о 6-летнем Илье Костушевиче - мальчик выжил в безжалостно разбитом Мариуполе, но остался один, его родители погибли. Ребенок написал письмо премьер-министру Британии, в котором рассказал о том, чего он больше всего хочет и как живет сейчас.

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