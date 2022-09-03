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Спасенная блогерша из разбомбленного РФ роддома снялась в пророссийском ролике

3 сентября 2022, 12:01

Марианна Вышемирская пришла в школу разрушенном оккупантами городе, раздала детям шарики цветов триколора РФ и заявила, что они выглядели счастливыми.

Мариуполь, Марианна Вышемирская
Марианна Вышемирская из Мариуполя снялась в ролике пропагандистов РФ / Фото Reuters, скриншот

Роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, фото с которой после бомбежки российскими оккупантами роддома в марте облетело весь мир и побывало на первых полосах многих газет, снялась в пророссийском ролике.

Блогерша показала видео о том, "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе". Кадры опубликованы на ее канале в Telegram.

"Мы сейчас едем в Мариуполь, показать, как школьники начинают учебный год в восстановленных школах", - сказала Вышемирская.

Блогерша пришла в школу разрушенном и захваченном оккупантами городе и раздала детям шарики цветов триколора страны-агрессора России. Она заявила, что дети выглядели счастливыми, так как им больше не нужно "прятаться в подвалах".

"Да и вообще выглядели очень счастливыми, и я становилась счастливее вместе с ними, смотря на мирный Мариуполь, где дети идут в школу, гуляют на улице, занимаются спортом, а не сидят в подвалах", — написала Вышемирская.

Вышемирская пришла в мариупольскую школу, чтобы раздать детям шарики цветов
Вышемирская пришла в мариупольскую школу, чтобы раздать детям шарики цветов флага РФ / скриншот

Также блогерша заявила, что в Донецке дети не пошли в школу из-за опасности обстрелов.

Марианна Вышемирская - что о ней известно

Марианна Вышемирская (Пидгурская) родилась во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Потом жила в захваченном пророссийскими боевиками Донецке, а в 2020 году она переехала в Мариуполь. Работала моделью в агентстве L`Fashion Models, участвовала в модных показах и рекламных кампаниях. В 2021 году Марианна Пидгурская вышла замуж за Юрия Вышемирского.

Во время блокады Мариуполя оккупантами была на последних сроках беременности.

Во время авианалета РФ пострадал роддом №26, в котором в момент атаки находилась беременная Вышемирская. Снимок девушки после спасения сделал фотограф Евгений Малолетка для Associated Press. Это фото увидел весь мир и Вышемирская стала своего рода символом разбомбленного Мариуполя. Впрочем женщина жаловалась, что просила фотографа не снимать ее и не разрешала публикацию фото.

Спасенная блогерша из разбомбленного РФ роддома снялась в пророссийском ролике

10 марта Марианна родила дочь и оставалась в Мариуполе. Тогда оккупанты не позволяли создать гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей.

В апреле Марианна Вышемирская назвала себя аполитичной. Также она утверждала, что не слышала звука самолетов, поэтому считает, что обстрелы роддома в Мариуполе могли быть не из воздуха.

Марианна ведет страницу в Instagram, где почти 84 000 подписчиков, и страницу в Telegram, на которую подписано более 10 000 фолловеров. При этом в Instagram она имеет ссылку на российскую соцсеть VK.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Корпус больницы был полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом.

Авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

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