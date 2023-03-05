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"Войска РФ в Крыму развалятся после 2 недель в окружении": полковник описал освобождение полуострова

5 марта 2023, 02:50
Украинские военные разрушат Крымский мост и уничтожат Черноморский флот.
Крым, Роман Свитан
Полковник запаса Роман Свитан описал возможный сценарий освобождения Крыма/ УНИАН, скрин

Операция по освобождению оккупированного россиянами Крыма будет комплексной. Когда российские захватчики попадут в окружение, они продержатся максимум две недели.

Во время деоккупации полуострова украинские военные разрушат Крымский мост и потопят Черноморский флот. Такой возможный сценарий освобождения Крыма озвучил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Освобождение Крыма будет комплексной операцией. Мы однозначно разрушим Крымский мост. Потопим Черноморскую эскадру – это будет очень легко после того, как передадут те же ракеты Storm Shadow", – отмечает Свитан.

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Кто такой роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его словам, уничтожить российские корабли, имея необходимое для этого вооружение, будет не так уж трудно. Он напомнил об успешном потоплении российского крейсера "Москва".

"Корабль является очень хорошей целью, а уничтожение крейсера "Москва" хорошо показало, что российская корабельная ПВО против ракет абсолютно бескорыстна. Крейсер "Москва" был основной машиной российского флота, а две ракеты ее потопили. Так же будет потоплен и Черноморский флот. Все военные самолеты, которые будут летать над Крымом, мы тоже собьем", – говорит полковник запаса.

После того, как российские войска окажутся в оперативном окружении, они продержатся не дольше, чем две недели.

"Украинские войска обрежут все системы логистических поставок, после чего войска РФ окажутся в оперативном окружении. Подчеркну, что их хватит максимум на две недели", – отмечает Свитан.

Освобождение Крыма от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отмечает, что силы обороны Украины способны освободить оккупированный Крым до конца августа. Западный мир должен предоставить дальнобойное высокоточное вооружение, чтобы появилась возможность изолировать полуостров. Как только ВСУ вернут Крым, произойдет ряд событий в стране-агрессоре России, и оккупанты на Донбассе воевать больше не будут.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению Путина. Российский диктатор видит в Крыму сакральность – "собирание земель". ВСУ бьют по полуострову, но сделать Путин ничего не может.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал изменения в стратегии деоккупации Крыма от российских оккупантов. Он отмечает, что пришло время для другого подхода к этому вопросу.

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