"Российские военные в Крыму – смертники": армия РФ на полуострове будет в тупике – эксперт

Крым – это мешок, из которого российские военные не смогут выбраться после разрушения Крымского моста.

Армия РФ окажется в тупике в Крыму/ УНИАН, скрин

Страна-агрессор РФ не может применять в Крыму и на Донбассе одинаковую тактику ведения боевых действий. Так, если на Донбасс Россия может перебросить значительное количество военных сил, то на оккупированный полуостров она вряд ли будет перебрасывать дополнительные силы. Ведь там они окажутся в ловушке.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду. Он подчеркнул, что Крым – это мешок, из которого оккупантам будет трудно выбраться после уничтожения Крымского моста украинскими военными.

В ответ на вопрос, может ли РФ применить в Крыму такую тактику, как на Донбассе, и отправить на оккупированный полуостров значительное количество своих сил, Свитан ответил, что захватчики вряд ли так сделают.

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"Дело в том, что как раз на Донбассе они и могут применять такую тактику (переброску значительного количества своих сил – ред.). Потому что за Донецкой и Луганской областями 7 000 километров российского тыла. Ну и, конечно, логистика. Но в Крыму другая ситуация – это мешок. Без Крымского моста они попадают в оперативное окружение, и ни один военный никогда в жизни не хотел бы попасть в такую ситуацию. Это очень ущербное положение. Российские военные, которые находятся в Крыму, практически смертники", – отмечает военный эксперт.

Крымский мост пока как-то решил эту проблему, однако он может не долго простоять, говорит Свитан.

"Его очень легко разрушить, поскольку эстакада расположена в сейсмической зоне – там нельзя было строить кондовые сооружения. Их бы сразу развалило", – добавил эксперт.

Освобождение Крыма от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал изменения в стратегии деоккупации Крыма от российских оккупантов. Он отмечает, что пришло время для другого подхода к этому вопросу.

Ранее военный эксперт Роман Свитан отмечал, что операция по освобождению оккупированного россиянами Крыма будет комплексной. Когда российские захватчики попадут в окружение, они продержатся максимум две недели. Во время деоккупации полуострова украинские военные разрушат Крымский мост и потопят Черноморский флот.

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