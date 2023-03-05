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Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

5 марта 2023, 13:42
Крымский мост должен быть полностью разрушен, уверен Роман Свитан.
Крымский мост
Крымский мост / Скриншот

При освобождении захваченного РФ Крыма Вооруженные силы Украины могут реализовать "щадящий сценарий" с дальнобойными ударами по военным объектам оккупантов, контролем над трассами на Перекопском перешейке и разрушением Керченского моста.

Как заявил в интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан, при таком варианте развития событий потери будут незначительными, а Крым останется целым и невредимым.

"Это самый лучший вариант развития событий", — считает эксперт.

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Вместе с тем он уверен в том, что Украине необходимо разрушить Крымский мост до такой степени, чтобы у россиян и мысли не возникло, что его можно как-то восстановить.

"Сейчас начались процессы в земной коре, особенно в районе Турции. Дальше как раз идет разгон между Крымом и Таманью. Поэтому, я думаю, что природа сама разрушит мост еще до того, как нам дадут дальнобойное оружие", — добавил Свитан.

Подготовка к освобождению Крыма

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что Украина больше не может руководствоваться Стратегией по освобождению Крыма, которая была принята в марте 2021 года. Тогда приоритетом считалось возвращение полуострова дипломатическим путем, однако сегодня обстоятельства изменились.

Новые документы будут приняты после того, как состоится голосование Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес представил план военного освобождения Крыма от российской оккупации. По его мнению, ВСУ следует изолировать полуостров дальними ударами высокоточным оружием. В таком случае будут рассечены коммуникации оккупантов и они вынуждены будут покинуть полуостров.

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