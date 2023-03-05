Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

При освобождении захваченного РФ Крыма Вооруженные силы Украины могут реализовать "щадящий сценарий" с дальнобойными ударами по военным объектам оккупантов, контролем над трассами на Перекопском перешейке и разрушением Керченского моста.
Как заявил в интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан, при таком варианте развития событий потери будут незначительными, а Крым останется целым и невредимым.
"Это самый лучший вариант развития событий", — считает эксперт.
Вместе с тем он уверен в том, что Украине необходимо разрушить Крымский мост до такой степени, чтобы у россиян и мысли не возникло, что его можно как-то восстановить.
"Сейчас начались процессы в земной коре, особенно в районе Турции. Дальше как раз идет разгон между Крымом и Таманью. Поэтому, я думаю, что природа сама разрушит мост еще до того, как нам дадут дальнобойное оружие", — добавил Свитан.
Подготовка к освобождению Крыма
Ранее Алексей Данилов заявил о том, что Украина больше не может руководствоваться Стратегией по освобождению Крыма, которая была принята в марте 2021 года. Тогда приоритетом считалось возвращение полуострова дипломатическим путем, однако сегодня обстоятельства изменились.
Новые документы будут приняты после того, как состоится голосование Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес представил план военного освобождения Крыма от российской оккупации. По его мнению, ВСУ следует изолировать полуостров дальними ударами высокоточным оружием. В таком случае будут рассечены коммуникации оккупантов и они вынуждены будут покинуть полуостров.
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