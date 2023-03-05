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Украину ждет новая стратегия по Крыму, полуостров нужно освобождать военным путем – Данилов

5 марта 2023, 08:22
Политико-дипломатический путь больше не может быть главной стратегией деоккупации Крымского полуострова, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, ВСУ
Не вижу другого пути освобождения Крыма, кроме как военного - Данилов / Коллаж УНИАН, 24-я ОМБр

Украина больше не может руководствоваться Стратегией по освобождению Крыма, которая была принята в марте 2021 года. Тогда приоритетом считалось возвращение полуострова дипломатическим путем, однако сегодня обстоятельства изменились. Новые документы будут приняты после того, как состоится голосование Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

В интервью Zaxid.net он рассказал о том, что Стратегию по деоккупации Крымского полуострова, которая была принята 24 марта 2021 года, нуждается в изменениях. По мнению чиновника, другого реального пути освобождения Крыма, кроме как военного, нет.

Секретарь СНБО напомнил, что действующий документ предусматривает возвращение оккупированного Крыма при помощи политики и дипломатии.

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"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути как военного по решению освобождения Крыма я не вижу", - сказал Данилов.

По его словам, окончательное решение будет приниматься на Совете национальной безопасности и обороны Украины, которое будет введено в действие главой ведомства – президентом Владимиром Зеленским.

"Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", - объяснил чиновник.

Также он добавил, что документов по Крыму очень много.

"Когда говорят, что мы не готовились, просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное - выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, у нас была бы совсем другая ситуация", - подчеркнул Алексей Данилов.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны недавно заявили, что Украина освободит оккупированный страной-агрессором Россией Крым. Согласно данным военной разведки, после зверств российских войск в Украине, поменялись взгляды даже у части населения полуострова, которая раньше была лояльной режиму Путина.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес представил план военного освобождения Крыма от российской оккупации. По его мнению, ВСУ следует изолировать полуостров дальними ударами высокоточным оружием. В таком случае будут рассечены коммуникации оккупантов и они вынуждены будут покинуть полуостров.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что у ВСУ будет два сценария военного освобождения Крыма – уничтожение группировок оккупантов России дальнобойным оружием с оперативным окружением и фронтальный заход войск на Крымский полуостров. Первый сценарий является предпочтительным, поскольку во втором случае Крым превратится во второй Донбасс.

Война России против Украины:

СНБО новости Крыма Алексей Данилов война России и Украины
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