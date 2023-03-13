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Страх "бавовны": в Москве массово вырубают леса для установки комплексов ПВО

13 марта 2023, 16:54
Установку систем ПВО среди жилых домов в Москве напрямую связывают с развязанной войной против Украины.
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В Москве массово устанавливают комплексы ПВО / Скриншот

В Москве происходит массовая вырубка лесных массивов для размещения на новых площадках комплексов ПВО.

Активные вырубки леса после Нового года начались сразу в нескольких районах Москвы. Об этом идет речь в материале The Insider.

При этом причастные к вырубке лесов утверждают, что такая ситуация якобы временна и напрямую связана со "специальной военной операцией", которой в РФ называют развязанную войну против Украины, говорится в материале.

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В свою очередь военные эксперты предупреждают, что размещение военных объектов у многоэтажек угрожает жителям.

Где в Москве размещают системы ПВО

Тимирязевский район (север Москвы). Площадку под ПВО на опытных полях начали оборудовать еще 31 декабря – сплошного леса там не было, поэтому почву просто выровняли и залили асфальтом.

  • четыре ЗРК С-400, все пусковые установки находятся в рабочем положении;
  • на площадке развернута многофункциональная РЛС 92Н6Е, она обнаруживает и сопровождает воздушные цели.
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ПВО в Тимирязевской академии / theins.ru

Территория парка-заповедника "Лосиный остров" в районе Богородское на северо-востоке Москвы. Расстояние от ПВО до жилых многоэтажек – тоже около 200 метров.

  • четыре пусковые установки С-400 из девяти переведены в вертикальную, боевую позицию;
  • в рабочем положении находятся и радиолокационные станции.
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ПВО в Лосином острове / theins.ru

Микрорайон Курьяново (входит в район Печатники) на юго-востоке Москвы. Уничтожен огромный лесной массив в 100 га на левом берегу Москвы-реки, прямо напротив усадьбы Коломенское.

  • здесь разместят 10 площадок, которые займут 55 гектаров;
  • по меньшей мере, на одной из них будет размещаться ПВО.
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ПВО в Курьяново / theins.ru

Измайловский лесопарк. Лес на входе в парк, в 500 метрах от метро Измайловская, начали вырубать в начале января. Участок охраняли наряды полиции и Росгвардия. В сжатые сроки место вырубки закатали в асфальт.

  • на участке предполагается установка системы ПВО.
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Площадка для ПВО в Измайлово / theins.ru

Новая Москва. ПВО разместили на самой большой (по состоянию на 2013 год – ред.) в Европе мусорной свалке – полигоне "Саларьево".

  • установлена мобильная РЛС разведки и целеуказания П-18-2 "Прима";
  • также используются ЗРК малого или среднего радиуса действия, такие как "Бук" или "Тор".
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ПВО в Новой Москве / theins.ru

Напомним, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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ПВО новости Москвы война России и Украины
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