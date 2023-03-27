Успешные контрнаступления ВСУ могут склонить Путина к переговорам и прекращению войны - ISW

Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений, считают в Институте изучения войны.

Успешные контрнаступления ВСУ могут склонить Путина к прекращению войны - ISW / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента страны-агрессора РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в своем свежем отчете.

Украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и его ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия, отмечают эксперты ISW.

Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий.

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Отмечается также, что есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Силы обороны Украины не могут перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий, поскольку наша страна до сих пор нуждается в боеприпасах и истребителях.

В Министерстве обороны призвали публично не обсуждать военные планы украинской армии. Заместитель главы МО Анна Маляр отметила, что "тишина дает военным выиграть время и делать свою работу". По словам Маляр, стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три лица: верховный главнокомандующий – президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

18 марта спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после того как будут проведены все необходимые мероприятия. Армии нужны слаженные и обученные резервы с новой военной техникой. Они должны обладать возможностями для нанесения решительного удара по войскам агрессора России, чтобы отбросить врага со всех украинских территорий.

23 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский в Telegram.

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