Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - Bild

Если украинцы оптимально используют немецкие танки, то Leopard 2A6 может действовать с таким же успехом, как американский Abrams в войне в Персидском заливе.

Немецкий Leopard 2A6 на 95% превосходит российские танки / Фото wikipedia.org, УНИАН

В Украину продолжает прибывать западное вооружение. В связи с этим начинается обратный отсчет до "Дня X" - момента, когда ВСУ нанесут удар по армии российского диктатора Владимира Путина и начнут отвоевывать оккупированные территории.

Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "День Х" для путинской армии наступит уже в мае, пишет Bild.

Издание напоминает, что в минувшие выходные в Украину прибыли десятки немецких боевых танков и БМП, в том числе до 21 Leopard 2A6 и до 40 машин Marder.

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За последние несколько дней Великобритания также поставила Украине 14 обещанных основных боевых танков Challenger 2. Кроме того, уже прибыла первая из 90 обещанных США боевых машин Stryker и множество другого тяжелого вооружения.

Также Киев уже получил более 100 бронетранспортеров Bradley, 50 шведских боевых машин CV90 и 40 французских танков-разведчиков AMX-10RC.

"Я ожидаю, что Украина нанесет удар в начале или середине мая", – считает Нико Ланге.

Он добавил, что для нанесения максимального урона российским оккупантам танки и бронетранспортеры должны использоваться совместно с другими системами вооружения. Речь идет об артиллерии, беспилотниках, средствах разминирования и авиации.

Отмечается, что немецкий Leopard 2A6 на 95% превосходит российские танки. Он может нацеливаться на своих противников на расстоянии до пяти километров, в том числе в движении и ночью. При этом большинство российских танков ведут точный огонь только на расстоянии от одного до двух километров и только стоя на месте.

Эксперты подчеркивают, что если украинцы оптимально используют современные немецкие танки, то Leopard 2A6 может действовать с таким же успехом, как американский Abrams в войне в Персидском заливе 1991 года.

В то время американцы выигрывали все танковые сражения против советских танков, которые Россия использует до сих пор. Только в ходе боя под Басрой 27 февраля 1991 года подразделения США уничтожили 186 танков, потеряв при этом только четыре Abrams.

Поставки западного оружия в Украину

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта На территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

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