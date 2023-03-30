Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - Bild

В Украину продолжает прибывать западное вооружение. В связи с этим начинается обратный отсчет до "Дня X" - момента, когда ВСУ нанесут удар по армии российского диктатора Владимира Путина и начнут отвоевывать оккупированные территории.
Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "День Х" для путинской армии наступит уже в мае, пишет Bild.
Издание напоминает, что в минувшие выходные в Украину прибыли десятки немецких боевых танков и БМП, в том числе до 21 Leopard 2A6 и до 40 машин Marder.
За последние несколько дней Великобритания также поставила Украине 14 обещанных основных боевых танков Challenger 2. Кроме того, уже прибыла первая из 90 обещанных США боевых машин Stryker и множество другого тяжелого вооружения.
Также Киев уже получил более 100 бронетранспортеров Bradley, 50 шведских боевых машин CV90 и 40 французских танков-разведчиков AMX-10RC.
"Я ожидаю, что Украина нанесет удар в начале или середине мая", – считает Нико Ланге.
Он добавил, что для нанесения максимального урона российским оккупантам танки и бронетранспортеры должны использоваться совместно с другими системами вооружения. Речь идет об артиллерии, беспилотниках, средствах разминирования и авиации.
Отмечается, что немецкий Leopard 2A6 на 95% превосходит российские танки. Он может нацеливаться на своих противников на расстоянии до пяти километров, в том числе в движении и ночью. При этом большинство российских танков ведут точный огонь только на расстоянии от одного до двух километров и только стоя на месте.
Эксперты подчеркивают, что если украинцы оптимально используют современные немецкие танки, то Leopard 2A6 может действовать с таким же успехом, как американский Abrams в войне в Персидском заливе 1991 года.
В то время американцы выигрывали все танковые сражения против советских танков, которые Россия использует до сих пор. Только в ходе боя под Басрой 27 февраля 1991 года подразделения США уничтожили 186 танков, потеряв при этом только четыре Abrams.
Поставки западного оружия в Украину
23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
27 марта На территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.
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