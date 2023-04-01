"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

Глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен и дело может идти до смерти. Российский диктатор понимает это и уже начал готовиться. Об этом заявил российский оппозиционер, социолог и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко, сообщает УНИАН.
По данным Яковенко, Кадыров устраивал Путина и диктатор не хочет его менять.
"Я думаю, что Кадыров не очень здоров. Об этом можно судить по его внешнему виду. Он вообще-то никогда не был златоустом, но в последнее время он несколько раз давал интервью. Вот просто лежит человек и что-то там сказать выталкивает из своего рта, какие-то звуки, в которых, кроме дон-дон, ничего нельзя разобрать. Он очень сильно опух, у него совсем сильно одутловатое лицо. На этом основании многие говорят о том, что он болен. Может, действительно болен", - сказал эксперт.
Он добавил, что теперь российский диктатор задумывается о том, как же ему удержать контроль над Кавказом в случае смерти Кадырова.
Кто такой Игорь Яковенко
Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.
Что известно о болезни Кадырова
3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.
Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.
Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.
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