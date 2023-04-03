"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ

Украинские военные готовятся деоккупировать захваченные РФ территории. Президент Украины предупредил, что у россиян еще есть время уйти с этих территорий.

Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ/ Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясыло

Защитники Украины готовятся к контрнаступлению и освобождению территорий, временно находящихся под российской оккупацией. Если российские захватчики не оставят эти территории самостоятельно, то они будут уничтожены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время поездки в село Ягодное Черниговской области, жителей которого россияне месяц удерживали в подвале, пишет "Укринформ". Глава государства совершил поездку в этот населенный пункт в понедельник, 3 апреля.

Украинский президент подчеркнул, что Силы обороны готовятся к деоккупации захваченных россиянами территорий. Однако детали о конкретном продвижении на фронте и сроках, когда украинские военные будут готовы идти в контрнаступление, президент не говорил.

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Зеленский подчеркнул, что у россиян еще есть время, чтобы самостоятельно покинуть оккупированные территории, а если они этого не сделают, то будут уничтожены.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – заявил президент Украины.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзникам Украины не надо рассматривать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, выступающих за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией.

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