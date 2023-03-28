Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - Кулеба

Дмитрий Кулеба выразил благодарность партнерам за военную помощь Украине, но также призвал сфокусироваться на ее увеличении и ускорении.

Украина сейчас на пути к членству в Альянсе / УНИАН

Вступление Украины в ЕС и НАТО будет гарантировать безопасность европейского континента, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Выступая на министерском мероприятии Адриатической Хартии он отметил, что Хартия способствовала вступлению в НАТО балканских государств, а Украина сейчас тоже на пути к членству в Альянсе, пишет Радио свобода.

"Реальность заключается в том, что вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", - заявил глава МИД Украины.

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Также Кулеба выразил надежду на то, что на саммите НАТО в Вильнюсе Альянс озвучит, что хочет видеть Украину в своем составе.

"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед", - добавил глава МИД.

Кулеба выразил благодарность партнерам за военную помощь Украине, но также призвал сфокусироваться на ее увеличении и ускорении.

Украина и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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