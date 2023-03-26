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НАТО обеспечивает защиту от ядерных угроз: в Литве призвали не бояться заявлений Путина

26 марта 2023, 22:08
Агрессор Россия и Беларусь, вероятно, давно достигли договоренностей о размещении на территории РБ тактического ядерного оружия, считает Арвидас Анашаускас.
Путин, Литва, Россия
Путин реагирует на усиление восточного фланга НАТО и пытается запугать союзников Украины - Минобороны Литвы / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Государствам НАТО не нужно придавать слишком большое значения заявлениям главы страны-агрессора России Владимира Путина о планах по размещению ядерного оружия в Беларуси. Альянс защищает свои страны от ядерных угроз. Москва пытается напугать союзников Украины и "реагировать" на усиление восточного фланга коллективного блока безопасности Запада. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что НАТО защищает свои страны от ядерного удара вне зависимости от того, где развернуто такое оружие. Поддаваться волнениям в данной ситуации не нужно.

"Не стоит на это отвлекаться, кричать "что теперь будет". Оборона страны НАТО от угрозы ядерного оружия обеспечивается независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская область), восточнее (Беларусь) или севернее (Ленинградская область)", - отметил министр.

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Также он полагает, что Россия просто пытается запугать государства, которые помогают Украине отражать ее военную агрессию.

Арвидас Анушаускас подчеркнул, что за 3 месяца невозможно подготовить площадки для последующего размещения ядерного оружия. Москва будет использовать уже готовую инфраструктуру и, вероятно, РФ и РБ достигли таких договоренностей уже давно.

Путин угрожает разместить в Беларуси ядерное оружие

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта заявил о якобы "намерении" разместить ядерное оружие на территории республики Беларусь.

До 1 июля в РБ должны достроить хранилище для подобных вооружений. Как "сказал" Путин, Минск якобы "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Минобороны США рассказали, что по состоянию на текущий момент нет никаких признаков готовности России пойти на применение ядерного оружия. При этом на Западе не верят в безопасность Европы, пока у Путина есть такое оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Москва фактически взяла Беларусь в ядерные заложники. По мнению чиновника, заявление Путина – шаг к дестабилизации обстановки в республике Беларусь.

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Война России против Украины:

НАТО Литва Владимир Путин
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