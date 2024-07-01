УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

Алексей Тесля
1 июля 2024, 14:53
93
Атаки на платежные системы привели к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов Крыма.
ГУР
Хакеры ГУР устроили мощную кибератаку на РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Самую мощную в истории РФ DDos-атаку против российских провайдеров провели в конце мая хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате без связи остались 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях, прежде всего в Крыму.

Кибератака коснулась как сетей абонентов, так и сетей операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По свидетельству гендиректора одного из российских операторов, на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов, однако большинство абонентов оставались без связи более двух суток. В частности пострадал провайдер "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

видео дня

Отмечается, что одним из наиболее пострадавших провайдеров был "Миранда-медиа", абоненты которого не имели доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

По данным источников в украинских спецслужбах, кибератаки на российских провайдеров продолжились в июне. При этом атаки на платежные системы привели к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов Крыма, задержке авиарейсов и возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

Кто попал под удар:

  • "Миранда-медиа";
  • серверы пропагандистских СМИ;
  • серверы местных органов оккупационной власти;
  • контакт-центры;
  • системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту;
  • ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов;
  • платежные системы.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Кто такой хакер

Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГУР хакерская атака война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

16:18 Украина
Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

15:08 Украина
"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

14:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин взялся за план Б : экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война 2967

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу 2564

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине 2355

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте 2120

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

Последние новости

16:20

Будут огромными и сочными: как сделать домашнее удобрение для томатов

16:20

Церковный праздник 2 июля: что категорически запрещено делать в этот день

16:19

Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси: раскрыты планы Путина и Лукашенко

16:18

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

15:49

Исчезновение Путина: эксперт о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
15:48

В боях за свободу Украины погиб доброволец и парамедик из Великобритании

15:38

5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхакВидео

15:18

Три страны НАТО начали операцию в Черном море: что изменится для Украины

15:08

Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

Реклама
15:03

Гороскоп на июль 2024 для Весов: какие сюрпризы приготовил второй месяц летаВидео

14:53

"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

14:45

Забудете о магазинном: как сделать вишневый сок в домашних условияхВидео

14:21

Как убрать налет с утюга: хозяйка поделилась самым простым способом

14:00

"Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине

13:53

"Минималку" не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

13:50

Ошибки Путина приведут РФ к коллапсу: названо два условия завершения войны

13:45

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

13:17

Повестки по почте: когда они будут считаться врученными - в Минобороны объяснили

12:52

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

12:43

Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

Реклама
12:41

На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

12:36

Что будет с курсом доллара в Украине: Кабмин дал неутешительный прогноз

12:35

Предохранитель для США: в НАТО могут предупредить остановку военной помощи Украине

12:22

"Приехал цветочки полить домой": Фагот из ТНМК едва не попал под ракетный удар в Киеве

12:11

"Светлая память": на войне погиб брат лидера группы "Без обмежень"

11:51

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

11:46

Два союзника и страна, где у руля "друг Путина": кто против Украины в НАТО – эксперт

11:44

РФ ударила двумя ракетами: в ВСУ назвали, чем оккупанты атаковали КиевФото

11:36

Тарифы на ЖКХ в Украине будут расти: в Сети опубликовали детали меморандума с МВФ

11:34

Обесточивание в трех областях: где ухудшилась ситуация с подачей света

11:25

Путинистка Лера Кудрявцева "размазала" своего мужа в эфире российского шоу

11:18

Мирошниченко эксклюзивно рассказал, как прошли первые выходные семьи в новом составеВидео

10:55

Поджоги, крики и протесты: чем закончился первый тур выборов во Франции

10:48

"Не так, как хотелось": дипломат оценил странную формулировку НАТО по Украине

10:46

Что пенсионерам стоит знать, чтобы они не лишились части выплат: правила ПФУ

10:37

Китайский гороскоп на завтра 2 июля: Быкам - скандалы дома, Крысам - обиды

10:29

Вся Украина – в зоне риска: какой будет погода в июле 2024 и в чем опасность

10:23

Не заржавеют и не взорвутся: как правильно выбрать крышки для консервации

10:20

Провальные дебаты Байдена: СМИ узнали, о чем его попросила семья

09:49

Выйти на поле боя с НАТО: Россия хочет нового противостояния - CNN

Реклама
09:29

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

09:26

"Прыгнула в гречку": Екатерина Кухар сделала неожиданное признание

09:13

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: Львам пора на отдых, Весам - переживания

08:43

Оккупанты попали в окружение: в ISW рассказали, что происходит в Волчанске

08:36

Гороскоп на завтра 2 июля: Козерогам - экономить, Ракам - карьерный шанс

08:36

Загадочные аэростаты над Крымом: оккупанты создают новую угрозу в небе - Коваленко

08:20

"Сердце наполняется счастьем": певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем

07:50

РФ ударила по Днепру баллистикой: поврежден магазин, пострадали людиФотоВидео

07:13

В ISW раскрыли "теорию победы" Путина: как ей противостоять

06:08

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китаймнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять