"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

Атаки на платежные системы привели к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов Крыма.

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Хакеры ГУР устроили мощную кибератаку на РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Самую мощную в истории РФ DDos-атаку против российских провайдеров провели в конце мая хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате без связи остались 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях, прежде всего в Крыму.

Кибератака коснулась как сетей абонентов, так и сетей операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По свидетельству гендиректора одного из российских операторов, на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов, однако большинство абонентов оставались без связи более двух суток. В частности пострадал провайдер "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

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Отмечается, что одним из наиболее пострадавших провайдеров был "Миранда-медиа", абоненты которого не имели доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

По данным источников в украинских спецслужбах, кибератаки на российских провайдеров продолжились в июне. При этом атаки на платежные системы привели к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов Крыма, задержке авиарейсов и возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

Кто попал под удар:

"Миранда-медиа";

серверы пропагандистских СМИ;

серверы местных органов оккупационной власти;

контакт-центры;

системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту;

ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов;

платежные системы.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Кто такой хакер Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

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