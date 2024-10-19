Угроза масштабной войны в Европе: у Зеленского раскрыли худший сценарий

Андрей Ермак напомнил о нескольких точках напряжения, которые создаются автократиями.

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Андрей Ермак предупредил об угрозе разрастания войны/ Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о рисках войны в Европе, в контексте переброски войск КНДР для войны в Украине и нагнетания Ираном ситуации на Ближнем Востоке.

В своем Telegram он напомнил о нескольких точках напряжения, которые создаются автократиями: война России в Европе против Украины и привлечение армии КНДР, поддержка Ираном войны на Ближнем Востоке, а также нагнетание КНДР на Корейском полуострове.

"Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира. Если это не получит жесткий ответ, они начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе, что невозможно будет осуществить без войны", — не исключает глава ОП.

При этом он убежден в том, что западному миру "есть о чем подумать", ведь "умиротворение" России и автократий не работает.

"Нужна сила во избежание великой войны", — добавил Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Переброска войск КНДР на войну с Украиной

Ранее в Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР. На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.

Напомним, эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

/ Инфографика: Главред

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