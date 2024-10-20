К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ 'на паузе' до выборов в США - СМИ

Украина уже давно требует от союзников принять разрешение на удары по РФ.

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Удары по территории РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Лидеры США, Британии, Франции и Германии на встрече в пятницу в Берлине не смогли прийти к согласию относительно предоставления разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России. Об этом сообщило издание Le Monde.

Отмечается, что вопрос разрешения нанесения ударов вглубь территории России оружием, которое Украине передают союзники, является одним из давних требований Украины.

"США и Германия отказываются идти по этому пути, чтобы ограничить риск эскалации конфликта, в то время как Великобритания и Франция более открыты к этой идее", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что вопрос остался нерешенным в пятницу и не будет решен до выборов в США.

"Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних лишь глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины", - добавили в издании.

Удары по РФ / Инфографика: Главред

Что такое издание Le Monde? Le Monde французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Украине позволят бить вглубь России уже после выборов в США.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что украинские защитники могут использовать истребители F-16, поставленные Нидерландами, для бомбардировки военных объектов на территории РФ.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение относительно использования Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников.

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