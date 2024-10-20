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Замена войск США в Европе на ВСУ: в НАТО жестко ответили на идею Зеленского

Алексей Тесля
20 октября 2024, 16:18
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Предложение Владимира Зеленского выглядит как политический пас Дональду Трампу, говорит Джерри Коннолли.
Джерри Коннолли, Владимир Зеленский
Джерри Коннолли прокомментировал предложение Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли заявил о непродуктивности идеи замены американского военного контингента в странах ЕС украинским, высказанной президентом Владимиром Зеленским.

"Не нужно поощрять США выходить из Европы – потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников. Если бы кто-то это и приветствовал – так это Владимир Путин. Ибо мы – средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

Американский политик говорит, что идея украинского руководства "не является продуктивной", а в настоящее время она еще и вредит. Вместе с тем он подчеркнул, что расценивает включение такого предложения в План победы Владимира Зеленского, как "щедрое предложение".

"Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Она выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не нужно слышать такого. США должны быть в Европе", — говорит собеседник.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Он также добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц твердо поддерживает цели НАТО и немецкие устремления полностью совпадают с американскими целями по отношению к Украине.

"Не слышал, чтобы он выражал какой-нибудь скептицизм или усталость или что-то такое. У него коалиционное правительство, у него выборы будут, но оно проявило настоящую смелость в перегруппировке немецкой позиции… Не забывайте, что это его правительство впервые со времени Второй мировой войны разрешило передачу вооружений третьей стороне, находящейся в военном конфликте… Канцлер Шольц проявил смелость в тяжелейшей и сложной политической ситуации в его стране", — добавил Коннолли.

Смотрите видео - План победы Зеленского прозвучал в Брюсселе:

План победы Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Белый дом поддерживает План победы Владимира Зеленского. В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

план победы, план перемоги
/ Инфографика Главреда

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