ВСУ мощно атаковали важные военные объекты РФ ракетами ATACMS: Россия в панике

По данным Минобороны РФ, 3 ракеты якобы были уничтожены, из которых 2 попали в цель.

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ВСУ атаковали военные объекты на Курщине / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Коротко о главном:

ВСУ мощно ударили по Курщине ATACMS

Какие повреждения получили оккупанты

ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому РФ

В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам на территории Курской области.

Россияне отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Россияне признали, что в результате атаки повреждена РЛС. Также оккупанты сообщили и о пострадавших, передает пресс-служба Минобороны РФ.

видео дня

По данным Минобороны страны-оккупанта, 3 ракеты якобы были уничтожены, из которых 2 попали в цель.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

25 ноября ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. По данным россиян, 7 ракет якобы были сбиты, а одна попала. В результате этого ранены 2 военных.

При этом россияне, как всегда, взялись угрожать. Поэтому, пообещали ответ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - подытожили там.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ГУР сообщили об ударе по командному пункту группировки войск РФ. В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии. Местные жители сообщили о густом черном дыме.

Недавно в РФ раздавались мощные взрывы после прилетов беспилотников. В одном из районов Воронежской области начался пожар на промышленном предприятии после атаки украинских беспилотников. По словам местного губернатора, там якобы выпускают только гражданскую продукцию.

19 ноября ночью был атакован арсенал ГРАУ на Брянщине. Отмечается, что в регионе была объявлена ракетная опасность, а позже прогремели мощные взрывы в городе Карачев. Жители увидели огненное зарево и слышали мощные взрывы.

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