Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд

Оптические иллюзии очень полезны для улучшения внимания и повышения концентрации.

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Найдите курицу среди уток за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии могут значительно улучшить визуальное восприятие и помочь нам понять, как работает наш мозг. Тем более, очередная головоломка от Jagranjosh довольно непростая.

Готовы к быстрому тесту на визуальные навыки?

Давайте начнем! На картинке изображена группа уток. Но они не одиноки. Среди уток на картинке на виду у всех прячется курица. Сможете найти ее за 7 секунд?

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Время пошло! Внимательно посмотрите на картинку. Нашли ли вы спрятанного цыпленка?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Нужна подсказка? Курица находится не в левой части картинки.

Поздравляем тех, кто нашел спрятанного цыпленка.

Те, кто все еще находится в поиске верного решения, могут остановиться и посмотреть ответ ниже. Если вы обратите внимание на картинку, то спрятанную курицу можно увидеть в правой части изображения. Цыпленок обведен красным кружком.

Поздравляем внимательных читателей / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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