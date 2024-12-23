Как избавиться от черной плесени на окнах: простой, но очень хороший способ

Не секрет, что плесень может быстро появляться на пластиковых окнах и подоконников, и от нее не так просто избавиться. Причиной тому может быть плохая герметизация окна. Возникает проблема, как убрать плесень с окон в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.
Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала, как можно отмыть пластиковые окна от плесени, и какие растворы в этом помогут.
Плесень на пластиковых окнах – как от нее избавиться:
Делаем первый раствор и наносим его на окна
Для начала нужно взять миску и налить в нее 0,5 мл воды. Также добавляем примерно 10 капель масла чайного дерева. Все тщательно перемешиваем.
Берем щетку и наносим средство на места, где есть черная плесень. Оставляем средство на 10-15 минут, чтобы эфирное масло ликвидировало грибок. Пробуем отмыть и потереть места с плесенью.
Второй раствор против плесени
Если плесень на окнах застарелая, можно сделать еще один раствор, чтобы усилить эффект.
Берем 1 таблетку белизны и добавляем ее в 1 литр воды. Таблетка должна раствориться, после чего раствор заливается в пульверизатор.
Брызгаем раствор на окно и оставляем так на 15 минут. После этого протираем все тряпкой, пытаясь вытереть плесень.
Придется приложить усилия, но в итоге плесень должна оттереться.
Смотрите видео, как отмыть плесень с пластиковых окон:
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Кто такая Elena Matveeva?
Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.
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