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Чем убрать черную плесень с силикона: очень простой, но рабочий способ

Андрей Ганчук
19 декабря 2024, 12:23
193
Если вы не знаете, как избавиться от грибка на силиконе в ванной, попробуйте применить хороший и эффективный раствор из кальцинированной соды и белизны.
плесень
Как убрать плесень с силикона в ванной и какие для этого есть способы / Скриншот YouTube

Многим хорошо известно, что избавиться от плесени в ванной достаточно сложно. Плесень отмывается, уходит, а потом снова возвращается. К тому же в ванной комнате влажные условия, что способствует ее появлению. Поэтому возникает вопрос, какое средство от плесени на герметике в ванной можно использовать, чтобы избежать повторных проблем.

Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, чем можно убрать плесень на силиконе в ванной, и какой способ будет самым эффективным.

Как почистить силикон в ванной

Понадобится белизна и кальцинированная сода

Чтобы избавиться от плесени и грибка в ванной, нужно для начала приготовить раствор. Белизну и кальцинированную соду можно купить в любом хозяйственном магазине или там, где продается бытовая химия.

Готовим раствор против плесени в ванной

В емкость нужно насыпать 5 столовых ложек кальцинированной соды, а затем налить туда немного белизны. Все смешиваем, чтобы получилась густая консистенция.

Наносим раствор на швы с плесенью

После нанесения раствора на участки силикона с плесенью можно заметить, что часть плесени отмывается уже сразу.

Что делать, если отмылась не вся плесень

Если отмылось не все, наливаем в емкость белизну и макаем в нее ватный диск. Берем много ватных дисков, макаем их в белизну и прикладываем на всех местах с силиконом, где есть плесень.

Оставляем диски на этих местах на несколько часов или даже на ночь.

Проверяем, что получилось

Автор эксперимента утверждает, что у нее спустя 8-9 часов почти вся плесень в ванной отмылась. Остатки следов можно отмыть кальцинированной содой и щеткой.

Смотрите видео, как отмыть плесень с силиконовых швов в ванной:

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Кто такая Марина Жукова?

Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.

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