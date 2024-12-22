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"Еще тогда случился визуальный контакт": популярный актер закрутил новый роман

Алена Кюпели
22 декабря 2024, 19:54
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Украинскому актеру приписали новый роман
Украинскому актеру приписали новый роман / Коллаж Главред, фото ТСН

Популярный украинский актер Иван Шаран планирует свадьбу со своей возлюбленной.

По крайней мере об этом он рассказал в интервью изданию Обозреватель. Оказывается, что у знаменитости уже около года продолжаются серьезные отношения. Избранницей Шарана стала его коллега, актриса Марианна Винтоняк. Более того, пара даже уже задумывается о свадьбе.

"Я чувствую, что все к этому идет. Мы вместе почти год, а ощущение такое, будто всю жизнь знаем друг друга. Это актриса Ивано-Франковского драмтеатра Марианна Винтоняк", - рассказал Иван в интервью.

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"На самом деле мы знакомы давно. Лет пять назад они приезжали к нам на гастроли, еще тогда состоялся визуальный контакт. Но ее коллеги мне сказали, что она обручена. Так шли годы. У меня были одни отношения, потом другие. И впоследствии мы приехали в Ивано-Франковск на фестиваль. Снова встретились, начали говорить, я узнал, что она уже одна", - поделился актер.

Актер говорит, что во время войны им с любимой довольно редко выпадает возможность встретиться. Все из-за плотного графика гастролей обоих. Впрочем, новогодние праздники все планирует провести вместе в семейном кругу.

Кроме того, Иван признался, что в этот период запланировал познакомить Марьяну со своими родителями.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.

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