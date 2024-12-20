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"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

Элина Чигис
20 декабря 2024, 18:50
83
Светлана Готочкина удивила своей публикацией.
Тарас Цымбалюк, Светлана Готочкина
Светлана Готочкина - новый пост / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

  • Светлана Готочкина вышла на связь после сплетен
  • Бизнесвумен удивила подписчиков

Возлюбленная украинского актера Тараса Цымбалюка – украинская бизнесвумен Светлана Готочкина опубликовала новый пост.

Отметим, в последние дни поклонники подозревают, что пара рассталась, ведь Светлана не поздравила Тараса с днем рождения, а также они перестали следить друг за другом в соцсетях.

видео дня

На своей странице в соцсетях бизнесвун показала свои новые фото, оставив интригующую подпись к ним.

"Иногда мы смотрим на мир сквозь свои внутренние "очки" – ожидания, страхи или убеждения. Они могут искажать реальность, создавая иллюзии, мешающие нам видеть мир таким, какой он есть. А если на секунду снять эти очки? Увидеть себя, людей и обстоятельства без фильтров. Принять все таким, как оно есть, и найти красоту сейчас", - написала Готочкина.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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