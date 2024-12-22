Вкусная закуска со шпротами за 10 минут: рецепт бюджетного блюда на Новый год

Вы узнаете:
- Как приготовить бюджетную закуску на новогодний стол
- С чем можно сочетать шпроты
Ни один новогодний стол не обходится без бутербродов. Кроме привычных икры с маслом есть еще много изысканных начинок. Главред нашел рецепт интересных бутербродов со шпротами, которые значительно вкуснее и оригинальнее, чем традиционные.
Закуска готовится очень легко и быстро, передает участник кулинарного шоу "МастерШеф-13" Дмитрий Чикало на своей странице в Instagram.
Для приготовления бутербродов вам понадобится:
- отварные куриные яйца 3 шт;
- плавленый сыр 3 шт;
- свежая петрушка 3 веточки;
- маринованный огурец 100гр;
- чеснок 3-4 зубчика;
- свежий багет 1шт;
- шпроты в масле 1 банка;
- соль и перец по вкусу.
Рецепт вкусных бутербродов со шпротами - видео:
Если в холодильнике нашли все эти ингредиенты, смело можно начинать готовить вкусные бутерброды.
Первым делом багет нужно нарезать на ломтики и подсушить в духовом шкафу 5-7 минут.
Тем временем в чаше блендера до однородной консистенции следует перебить все ингредиенты: петрушку, плавленый сыр, отварные яйца, маринованные огурцы, чеснок, соль и молотый перец.
Далее вынимаем багет из духового шкафа и начинаем формировать бутерброды.
Сначала наносим на хлеб смесь из взбитого сыра и яиц, после чего кладем шпроты и декорируем блюдо свежей зеленью. Выкладываем на тарелку и смело можно подавать к столу.
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Кто такой Дмитрий Чикало?
Дмитрий Чикало - участник кулинарного шоу "МастерШеф-13". Мужчина снимает юмористические видео, разбавляет все это рецептами блюд. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом, а когда нет повара, может его легко заменить.
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