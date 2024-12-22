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Вкусная закуска со шпротами за 10 минут: рецепт бюджетного блюда на Новый год

Марина Фурман
22 декабря 2024, 21:48
108
Участник кулинарного шоу "МастерШеф-13" раскрыл простой рецепт приготовления вкусных бутербродов со шпротами.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Европейская
закуска со шпротами
Оригинальные бутерброды со шпротами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить бюджетную закуску на новогодний стол
  • С чем можно сочетать шпроты

Ни один новогодний стол не обходится без бутербродов. Кроме привычных икры с маслом есть еще много изысканных начинок. Главред нашел рецепт интересных бутербродов со шпротами, которые значительно вкуснее и оригинальнее, чем традиционные.

Закуска готовится очень легко и быстро, передает участник кулинарного шоу "МастерШеф-13" Дмитрий Чикало на своей странице в Instagram.

видео дня

Для приготовления бутербродов вам понадобится:

  • отварные куриные яйца 3 шт;
  • плавленый сыр 3 шт;
  • свежая петрушка 3 веточки;
  • маринованный огурец 100гр;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • свежий багет 1шт;
  • шпроты в масле 1 банка;
  • соль и перец по вкусу.

Рецепт вкусных бутербродов со шпротами - видео:

Если в холодильнике нашли все эти ингредиенты, смело можно начинать готовить вкусные бутерброды.

Первым делом багет нужно нарезать на ломтики и подсушить в духовом шкафу 5-7 минут.

Тем временем в чаше блендера до однородной консистенции следует перебить все ингредиенты: петрушку, плавленый сыр, отварные яйца, маринованные огурцы, чеснок, соль и молотый перец.

Далее вынимаем багет из духового шкафа и начинаем формировать бутерброды.

Сначала наносим на хлеб смесь из взбитого сыра и яиц, после чего кладем шпроты и декорируем блюдо свежей зеленью. Выкладываем на тарелку и смело можно подавать к столу.

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Кто такой Дмитрий Чикало?

Дмитрий Чикало - участник кулинарного шоу "МастерШеф-13". Мужчина снимает юмористические видео, разбавляет все это рецептами блюд. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом, а когда нет повара, может его легко заменить.

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