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Не устоит никто: рецепт божественно вкусных пончиков на Рождество 2025

Элина Чигис
20 декабря 2024, 14:18
53
Рецепт очень вкусных постных пончиков на рождественский стол.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 90 минут
Порции Порции 25 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Постные пончики - рецепт
Постные пончики - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/katherine.khoma/, depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить мягкие и аппетитные пончики, которые точно у вас получатся. Этот рецепт станет настоящей находкой, если вы на Сочельник подаете только постные блюда.

Кстати, чтобы пончики дольше оставались мягкими, храните их в герметичном контейнере и также можно немного подогреть перед подачей, сообщает Главред со ссылкой на katherine.khoma.

Постные пончики - рецепт

Ингредиенты:

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  • мука – 400 г
  • дрожжи живые – 20 г
  • цедра половины апельсина
  • сахар – 50 г
  • вода (комнатный темп) – 150 мл
  • подсолнечное масло – 80 мл
  • щепотка соли
  • подсолнечное масло для жарки
  • сахар или сахарная пудра для посыпки

Для начинки:

  • вишни – 200 г
  • крахмал кукурузный – 12 г
  • сахар – 45 г

Чтобы приготовить начинку разморозьте вишни, сок из них смешайте с крахмалом и сахаром.

Смешайте вишни и сок в сотейнике, поставьте на плиту и держите на среднем огне до загустения массы.

Переложите вишни в миску, накройте пленкой и оставьте остывать.

Живые дрожжи разведите в воде.

Муку просейте, добавьте сахар, соль и перемешайте все.

Влейте растительное масло, добавьте цедру апельсина и замесите тесто, чтобы оно было упругим.

Оставьте тесто под полотенцем на 1-1,5 часа в теплом месте.

Раскатайте тесто толщиной 0,5 см и пометьте кружочки на половине теста стаканом, выложите начинку и накройте второй половиной теста.

Сформируйте пончики и оставьте их на 30 минут в тепле.

12 блюд на Сочельник
12 блюд на Сочельник / инфографика: Главред

В сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте пончики с обеих сторон на небольшом огне.

Обжаренные пончики отправьте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и посыпьте сахаром или же сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить постные пончики:

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Кто такая katherine.khoma?

katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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