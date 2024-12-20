Не устоит никто: рецепт божественно вкусных пончиков на Рождество 2025

Предлагаем вам приготовить мягкие и аппетитные пончики, которые точно у вас получатся. Этот рецепт станет настоящей находкой, если вы на Сочельник подаете только постные блюда.
Кстати, чтобы пончики дольше оставались мягкими, храните их в герметичном контейнере и также можно немного подогреть перед подачей, сообщает Главред со ссылкой на katherine.khoma.
Постные пончики - рецепт
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- дрожжи живые – 20 г
- цедра половины апельсина
- сахар – 50 г
- вода (комнатный темп) – 150 мл
- подсолнечное масло – 80 мл
- щепотка соли
- подсолнечное масло для жарки
- сахар или сахарная пудра для посыпки
Для начинки:
- вишни – 200 г
- крахмал кукурузный – 12 г
- сахар – 45 г
Чтобы приготовить начинку разморозьте вишни, сок из них смешайте с крахмалом и сахаром.
Смешайте вишни и сок в сотейнике, поставьте на плиту и держите на среднем огне до загустения массы.
Переложите вишни в миску, накройте пленкой и оставьте остывать.
Живые дрожжи разведите в воде.
Муку просейте, добавьте сахар, соль и перемешайте все.
Влейте растительное масло, добавьте цедру апельсина и замесите тесто, чтобы оно было упругим.
Оставьте тесто под полотенцем на 1-1,5 часа в теплом месте.
Раскатайте тесто толщиной 0,5 см и пометьте кружочки на половине теста стаканом, выложите начинку и накройте второй половиной теста.
Сформируйте пончики и оставьте их на 30 минут в тепле.
В сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте пончики с обеих сторон на небольшом огне.
Обжаренные пончики отправьте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и посыпьте сахаром или же сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить постные пончики:
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Кто такая katherine.khoma?
katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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