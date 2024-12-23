Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 23 декабря - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день резко похолодало
- Кому нельзя отказывать в помощи в этот день
- Что нужно испечь 23 декабря
23 декабря церковь почитает память великомученика Феодула Критского и еще девяти мучеников с ним. Как сообщает Главред, Феодул жил во времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана.
Однажды ему приснилось, что человек в светлой одежде положил ему что-то в ладонь. Оказалось, что это был не сон, а в руке Феодула лежал перстень с изображением креста. С того момента он приобрел дар исцелять больных.
Феодул проповедовал Евангелие. Об этом узнали правители и пытались принудить его отречься от веры. Феодул был преданный вере, в результате чего его бросили в темницу. Даже там он продолжал проповедовать и обратил в христианство пленников. Феодула и еще девятерых мучеников казнили, бросив в море.
Что можно делать 23 декабря
- В этот день нужно поводить кадилом над детской кроваткой. Считается, что тогда у ребенка будет крепкий сон.
- В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в ведении домашнего хозяйства.
- В этот день нужно испечь печенье в виде фигурок животных. Предки верили, что это отпугнет зло и притянет добро.
Что нельзя делать 23 декабря
1. Нельзя 23 декабря устраивать потасовки. Иначе могут прийти проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 23 декабря брать в руки острые предметы. Считается, что тогда весь год проведете в болезни.
3. Нельзя 23 декабря отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.
4. Нельзя 23 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.
Приметы 23 декабря
- Если в этот день храпит конь, то будет снежная буря.
- Если в этот день ветрено, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если в этот день резко похолодало, то весна будет поздней.
- Если в этот день сухо, то лето будет засушливым.
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Что стоит учитывать читателю
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