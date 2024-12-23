Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 23 декабря - приметы

Что нужно делать 23 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

https://glavred.info/primety/nachnutsya-problemy-so-zdorovem-chto-nelzya-brat-v-ruki-23-dekabrya-primety-10624496.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 23 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день резко похолодало

Кому нельзя отказывать в помощи в этот день

Что нужно испечь 23 декабря

23 декабря церковь почитает память великомученика Феодула Критского и еще девяти мучеников с ним. Как сообщает Главред, Феодул жил во времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана.

Однажды ему приснилось, что человек в светлой одежде положил ему что-то в ладонь. Оказалось, что это был не сон, а в руке Феодула лежал перстень с изображением креста. С того момента он приобрел дар исцелять больных.

видео дня

Феодул проповедовал Евангелие. Об этом узнали правители и пытались принудить его отречься от веры. Феодул был преданный вере, в результате чего его бросили в темницу. Даже там он продолжал проповедовать и обратил в христианство пленников. Феодула и еще девятерых мучеников казнили, бросив в море.

Что можно делать 23 декабря

В этот день нужно поводить кадилом над детской кроваткой. Считается, что тогда у ребенка будет крепкий сон.

В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в ведении домашнего хозяйства.

В этот день нужно испечь печенье в виде фигурок животных. Предки верили, что это отпугнет зло и притянет добро.

Что нельзя делать 23 декабря

1. Нельзя 23 декабря устраивать потасовки. Иначе могут прийти проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 23 декабря брать в руки острые предметы. Считается, что тогда весь год проведете в болезни.

3. Нельзя 23 декабря отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.

4. Нельзя 23 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

Приметы 23 декабря

Если в этот день храпит конь, то будет снежная буря.

Если в этот день ветрено, то в следующем году будет богатый урожай.

Если в этот день резко похолодало, то весна будет поздней.

Если в этот день сухо, то лето будет засушливым.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред